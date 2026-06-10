MTC aprueba guía para reforzar protección en cruces ferroviarios y reducir accidentes

10/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A través de una normativa impulsada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se publicó la aprobación que tiene por finalidad mejorar la protección en cruces ferroviarios para que se puedan reducir accidentes de tránsito, una causa con gran porcentaje en el territorio nacional que ha alarmado a la población en los últimos tiempos.

MTC aprueba el refuerzo en seguridad de transporte

Por medio de una publicación, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y con el objetivo de prevenir accidentes, reforzando la seguridad en las vías del país, se ha aprobado una normativa que implemente un sistema de protección en los cruces entre calles, carreteras y vías férreas. De esta manera, se busca disminuir los riesgos de accidentes en puntos estratégicos del país donde se agrupan trenes, vehículos y peatones.

🚧🚆 #MTC aprueba guía para reforzar la seguridad en cruces entre carreteras y vías férreas. ✅📘



🛡️🚦 Nuevo instrumento técnico contribuirá a reducir riesgos y accidentes mediante la implementación de sistemas de protección adecuados según las características de cada cruce.... pic.twitter.com/jLFvQcviDc — Ministerio de Transportes y Comunicaciones (@MTC_GobPeru) June 10, 2026

La aprobación fue oficializada mediante la Resolución Directoral N.° 015-2026-MTC/18, simbolizando un paso importante en la mejora de la seguridad vial y ferroviaria en el país, dada el contexto actual.

Dentro de este dictamen, se puede encontrar una guía denominada "Guía para la Implementación de Sistemas de Protección en Cruces a Nivel de Calles y Carreteras con Vías Férreas" en la que se manejan criterios técnicos que buscan instalar mecanismos de seguridad para evitar situaciones de peligro.

¿Quiénes tienen la prioridad en los cruces ferroviarios?

Según el MTC, los cruces son zonas especialmente sensibles debido a que concentran distintos modos de transporte. Por esta razón, se requieren señalización adecuada, sistemas de control y medidas de protección que reduzcan la probabilidad de accidentes. Teniendo en cuenta ello, la normativa afirma que los trenes tienen la prioridad en el paso en los cruces ferroviarios.

Es decir, los conductores de otro tipo de unidades están obligados a parar antes de cruzar una vía férrea para que se aseguren en que no se acerque ningun tren. No obstante, frente a los incidentes registrados en los últimos años, se han puesto a disposición estas medidas preventivas.

Asimismo, la nueva guía promueve de manera progresiva la instalación de dispositivos que adviertan y protegan la vida de los ciudadanos que se transportan en el territorio nacional. Actualmente, la entidad viene culminando el Plan Maestro de Desarrollo Ferroviario al 2050 iniciativa que busca impulsar un transporte más seguro, eficiente y sostenible.

Finalmente, con la presencia de esta guía que busca reducir el peligro en este tipo de cruces, el MTC muestra su preocupación brindando herramientas para el transporte férreo en la que también se registran accidentes durante el año.