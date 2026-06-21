MTC aprueba nuevos criterios para identificar scooters eléctricos y vehículos de movilidad personal

21/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aprobó la incorporación de nuevos criterios técnicos para la identificación de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) dentro de la normativa nacional, con el objetivo de establecer características referenciales que permitan diferenciarlos de otros vehículos regulados por el Reglamento Nacional de Vehículos.

¿En qué consisten los nuevos criterios y qué vehículos se toman en consideración?

La medida se sustenta en el Informe Nº 0860-2026 de la Dirección de Políticas y Normas en Transporte Vial de la Dirección General de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal, donde se plantea la necesidad de actualizar la normativa denominada "Clasificación vehicular y estandarización de características registrables vehiculares".

Dicha actualización de la normativa se incorpora en criterios descriptivos y referencias gráficas para identificar los vehículos de movilidad personal contemplados en el Reglamento Nacional de Vehículos. Entre ellos están las patinetas eléctricas, los scooters eléctricos, los vehículos autoequilibrados con manubrio, los monociclos eléctricos y los hoverboards.

Resolución Directoral publicada en la página web del diario El Peruano

En ese sentido, de acuerdo con la resolución emitida por el sector, se establece la modificación aprobada con la incorporación que define que el "Vehículo de Movilidad Personal (VMP)", es decir, aquellos equipados con un motor eléctrico que se desplazan a una velocidad mayor a 12 kilómetros por hora y cuentan con una velocidad máxima de construcción de hasta 25 kilómetros por hora están destinados al desplazamiento de una sola persona.

La medida del Ministerio de Transportes y Comunicaciones se da en un contexto de debate sobre la clasificación de los vehículos eléctricos ligeros en el Perú. Teniendo en cuenta ello, la Asociación Automotriz del Perú (AAP) ha señalado que las motos y trimotos eléctricas no deben considerarse VMP, por lo que requieren placa, SOAT y licencia de conducir.

Con esta actualización, el MTC tiene la finalidad de contar con una referencia técnica que le permita ser más precisa y clara al momento de identificar vehículos eléctricos de movilidad personal, como parte de la evolución del transporte urbano y la necesidad en ordenar nuevas modalidades de desplazamiento que vienen incorporándose en las distintas ciudades del país.

Finalmente con estas acciones aprobadas, el MTC busca tener un mejor orden en sus normativas que sean fáciles de entender para todos los usuarios que estén relacionados con este tipo de transporte que se ha hecho muy común en los últimos años por su fácil acceso.