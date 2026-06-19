Cierre del Centro Histórico: ATU anuncia desvíos del Corredor Morado y transporte público convencional

19/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A raíz de las marchas convocadas por los resultados de la segunda vuelta de las elecciones generales, la Municipalidad Metropolitana de Lima anunció la restricción vehicular total del Centro Histórico de Lima. Y como era de esperarse, esta radical medida ha generado confusión en cientos de ciudadanos que se movilizan por este punto de la capital.

Anuncian desvíos del transporte público

En ese sentido, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao dio a conocer una serie de desvíos en el transporte convencional y otros servicios formales para garantizar la continuidad de sus operaciones en favor de los usuarios, especialmente en un día laborable.

Por ejemplo, el Corredor Morado, que parte desde San Juan de Lurigancho con dirección a San Isidro y Miraflores, recorrerá la avenida Garcilaso de la Vega en ambos sentidos. Mientras que el Corredor Azul opera con total normalidad a pesar de las restricciones impuestas por la comuna limeña.

El transporte convencional que circula por la avenida Abancay también irá por rutas alternas durante estas jornadas. Las unidades circularán por las calles Huanta y Huánuco para atender su demanda habitual de pasajeros.

MML anunció una serie de desvíos durante el cierre del Centro Histórico.

En el caso de las buses y cústers que llegan desde Lima Norte, estos deberán utilizar vías alternas como las avenidas Alfonso Ugarte, Guzmán Blanco y 28 de Julio. Es importante señalar que el Metropolitano también es otro de los servicios que continúa operando con absoluta normalidad.

"Personal de la ATU junto a la Policía Nacional del Perú realiza labores permanentes de monitoreo y orientación en puntos estratégicos para garantizar la continuidad del servicio y minimizar las afectaciones a los desplazamientos de los usuarios. Se recomienda a la ciudadanía planificar sus viajes, tomar las previsiones del caso y mantenerse informada a través de los canales oficiales de la ATU", indicaron.

PNP resguardará la seguridad en el corazón de la capital

La entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones también señaló que desplegarán personal a lo largo de la zona restringida para poder orientar a la ciudadanía durante la jornada. Es importante señalar que el cierre de estas vías inició sobre las 00:00 horas de este viernes 19 de junio y regirá hasta las 00:00 del lunes 22 de junio.

En ese sentido, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao anunció una serie de desvíos en diferentes rutas del transporte convencional a propósito del cierre del Centro Histórico de Lima a raíz de las marchas convocadas para este viernes 19 de junio.