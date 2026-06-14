¿Se saltó la regla?: Jugador de Japón llama la atención por no usar espinilleras durante encuentro frente a Países Bajos

14/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El empate 2-2 entre Japón y Países Bajos en Dallas dejó emociones fuertes y un detalle inesperado. Mientras los "Samuráis Azules" celebraban haber rescatado un punto ante la "Naranja Mecánica", las cámaras captaron que Keito Nakamura, autor del gol del empate parcial, disputó el encuentro sin espinilleras visibles.

La imagen se viralizó en redes sociales y abrió un debate sobre el cumplimiento de las reglas de equipamiento en un Mundial.

¿Omisión arbitral?

La Regla 4 de las Laws of the Game de la IFAB establece que las espinilleras son parte del equipamiento obligatorio, deben estar cubiertas por las medias y ofrecer protección razonable. La árbitra mexicana Katia Itzel García, encargada del partido, fue cuestionada por no detectar la ausencia durante la inspección previa ni en el transcurso del juego.

Exárbitros como Fernando "El Cantante" Guerrero señalaron que la responsabilidad recae en el cuerpo arbitral, que puede impedir la participación de un jugador si no cumple con los requisitos.

Reglamento obliga uso de espinilleras.

¿Por qué no llevaba espinilleras?

La explicación más extendida es que Nakamura optó por un modelo extremadamente pequeño y ligero, difícil de percibir a simple vista. En los últimos años, varios futbolistas han reducido el tamaño de sus espinilleras para sentirse más cómodos, aunque esto disminuye la protección real frente a golpes.

En las imágenes del partido, las medias del atacante japonés no mostraban el volumen habitual, lo que llevó a muchos a concluir que jugó prácticamente sin ellas.

Keito Nakamura

Más allá de la polémica, el encuentro fue vibrante. Países Bajos se adelantó con un cabezazo de Virgil van Dijk, Japón igualó con el tanto de Nakamura, y luego Crysencio Summerville devolvió la ventaja a los europeos.

Finalmente, Daichi Kamada selló el empate agónico para los "Samuráis Azules". El resultado mantiene a Japón invicto frente a selecciones europeas de élite, confirmando su crecimiento competitivo en la élite mundial.

La polémica por las espinilleras de Nakamura añade un capítulo curioso al empate entre Japón y Países Bajos. Mientras algunos lo ven como un descuido personal, otros apuntan a la falta de rigor arbitral.

Lo cierto es que el episodio reaviva el debate sobre la seguridad y el cumplimiento estricto de las reglas en torneos de máximo nivel. En lo deportivo, Japón volvió a demostrar que puede competir de igual a igual con las potencias europeas, aunque esta vez el foco también estuvo en los detalles fuera del balón.