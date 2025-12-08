MTC negocia cobro de TUUA nacional: "Se está negociando para que no se cobre", según presidenta de Ositran

08/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo para Exitosa, la presidenta del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN), Verónica Zambrano, dio a conocer que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones viene negociando para que no se cobre la TUUA de transferencia nacional.

¿Por qué se cobra TUUA internacional?

En entrevista con Karina Novoa para Informamos y Opinamos, la titular de Ositran explicó la razón por la que se cobra la TUUA internacional, que se viene aplicando desde el 7 de diciembre.

"No es un impuesto, no es un tributo, es un pago por un servicio como cualquier servicio que nosotros pudiéramos tomar entre privados y hay que pagarlo. Este servicio corresponde a lo que recibe el pasajero cuando utiliza el Aeropuerto Jorge Chávez para llegar de un destino internacional y tomar uno de origen internacional. Ósea, no es un pasajero que viene a Lima", detalló.

Estas personas pagan por el uso del área de embarque, el sistema de despacho de equipaje, el sistema de transporte de pasajeros, área de pasajeros en tránsito, iluminación, que son parte de los servicios que recibe cuando está en la terminal.

Actualmente lo que se paga es 10.05 dólares más el IGV, llegando a los 12.85 dólares. Respecto a un pago para vuelos nacionales, Zambrano reveló que se está negociando.

"Nosotros no somos parte de la mesa de negociación, porque la mesa de negociación está entre el ministerio y el concesionario, pero nosotros si damos la opinión técnica cuando nos la pidan. Si tenemos mesas en las que damos opinión y lo que hasta ahora hemos visto, es que lo que se está negociando para que no se cobre es la TUUA de transferencia nacional , ósea, los pasajeros que viajan de provincia a provincia ", reveló.

AETAI advierte que cobro TUUA resta competitividad al país

En entrevista con Exitosa, el gerente general de Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional, Carlos Gutiérrez, advirtió que el cobro de la TUUA de transferencia internacional reduce la competitividad del país en el ámbito regional.

"Tenemos un problema de fondo que es el que nos va a restar competitividad al país y por eso hay que atacarlo. ¿Cómo se ataca? Eliminándolo, pero tampoco puedo decir alegremente que lo eliminamos y chau. Ahí está el derecho del aeropuerto, hay que compensar ese derecho que tiene el aeropuerto como lo comentábamos hace un momento", señaló.

Por otro lado, recordó que hasta la actualidad no se recupera el índice del tráfico internacional que se tenía en 2019, años pre pandemia, lo que le ha restado competitividad al aeropuerto.

Es por ello que, la presidenta de Ositran, Verónica Zambrano, indicó que el MTC negocia para que no se cobre la TUUA de transferencia nacional.