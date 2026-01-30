MTC desmantela estación clandestina de internet a exteriores de penal Castro Castro

30/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En medio de la lucha contra el crimen organizado, se realizó un operativo para desmantelar los centros de internet clandestinos ubicados a exteriores de los penales en el país.

Así, se incautó un centro de señal ilegal ubicada en inmediaciones del centro penitenciario Castro Castro, en el distrito de San Juan de Lurigancho como forma de cortar la comunicación desde los penales hacia el exterior del territorio peruano.

Desmantelan centro clandestino de internet

La planificación de ataques criminales se dan, en parte, desde el interior de los penales. Por ello, desmantelar las vías de comunicación al interior y exterior de los centros penitenciarios es de vital importancia en la lucha contra el crimen.

Así, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ejecutó la intervención e incautación de una estación de telecomunicaciones ilegal la cual proporcionaba el servicio de internet a los reclusos internos del penal Castro Castro.

Con la ayuda de un dispositivo de geolocalización se ubicó una estación clandestina la cual irradiaba señal Wi-Fi para transmitir internet. Con esto, muchos reclusos logran acceso a la conexión de internet.

Tales estaciones clandestinas son construidas por cómplices del crimen para que los internos mantengan comunicación con redes criminales propiciando a la planificación de diversos ataques criminales.

¿Dónde se encontraba la estación de internet?

Para lograr el acceso a la señal, los criminales situaron el punto de transmisión en un cerro contiguo al penal Castro Castro, dentro de los 200 metros del perímetro de seguridad del penal.

Durante la intervención se incautó una antena y equipos de enlace los cuales estaban dirigidas hacia el área crítica del penal. La intervención contó con la participación entre la Fiscalía de la Nación y la Policía Nacional del Perú (PNP).

La instalación de antenas y estaciones ilegales traen consecuencias judiciales. Así, las personas que instalen tales conexiones clandestinas y la vulneración de zonas intangibles penitenciarias puedan llevar a penas privativas de la libertad que oscilan entre los ocho y nueve años.

De la misma forma, la prestación ilegal de servicios de telecomunicaciones es considerada como una infracción muy grave cuyas multas pueden alcanzar hasta las 100 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a S/ 550 000.

Con el fin de contrarrestar los ataques del crimen organizado, un operativo encabezado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones desmanteló una estación clandestina de internet.