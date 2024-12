Mujer vive pesadilla por ACOSO de su expareja: Volvió al Perú tras varios años y sigue recibiendo amenazas

Una pesadilla es lo que vive una mujer, que lamentablemente se vio obligada a abandonar el país debido a las constantes amenazas de su expareja. Sin embargo, al enterarse que retornó al Perú después de varios años, este comenzó a acosarla nuevamente.

Una mujer, quien prefirió no revelar su identidad, huyó de nuestro país tras sufrir acoso por parte de su expareja, quien, según indicó, intentó asesinarla hasta en dos ocasiones.

Si bien, en ese momento, su única solución fue irse a los Estados Unidos e iniciar una nueva vida junto a su pequeño hijo, no imaginó que su calvario regresaría justo en el momento que decidió pisar otra vez suelo peruano tras más de 10 años.

"(He ido) al médico legista por todas las lesiones que me ha hecho porque ya él me ha intentado matar dos veces. Yo gracias a Dios, en este momento estoy viva porque yo ahorita no podría ni contar mi historia, (...) yo tengo mi hijo, yo tuve que salir del país para proteger mi vida y la de mi hijo. Me fui a Estados Unidos, todos estos años, lejos de mi familia", declaró a 'Buenos Días Perú'.