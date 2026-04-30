Congreso: Fernando Rospigliosi rechaza minuto de silencio por fallecidos en operativo de Colcabamba

30/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

Un momento de tensión se vivió en el Palacio Legislativo cuando el congresista Alfredo Pariona solicitó honrar a los cinco fallecidos en Colcabamba. Pese a la solemnidad del pedido, la Mesa Directiva ignoró la propuesta y prosiguió con la agenda programada sin pausa alguna.

Reacción legislativa y silencio administrativo

El rechazo implícito de la Mesa Directiva ha provocado críticas por la falta de empatía ante la pérdida de vidas humanas. Fernando Rospigliosi, quien presidía la sesión en ese instante, decidió otorgar la palabra a otro parlamentario ignorando completamente la solicitud de Pariona.

"Solicito a su representada para que la representación nacional brindemos un minuto de silencio a la memoria de los cinco ciudadanos huancavelicanos asesinados (...) el minuto de silencio no solo es un acto de respeto, sino también un compromiso con la memoria de la dignidad y la defensa de la vida", solicitó el parlamentario.

La Bancada Socialista respaldó el pedido de su integrante, subrayando que el Estado debe reconocer el valor de cada vida ciudadana sin distinciones. La falta de respuesta oficial en el Hemiciclo evidencia las profundas divisiones políticas que persisten actualmente en el Perú.

🔴Congresista Alfredo Pariona solicitó al presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, un minuto de silencio por los cinco asesinados en un operativo en Colcabamba. Sin embargo, Rospigliosi siguió con la sesión del Pleno ignorando el pedido.🧵 pic.twitter.com/r5NCYlEvUi — Epicentro.TV (@Epicentro_TV) April 30, 2026

Investigaciones sobre el operativo en el VRAEM

El Ministerio Público ha iniciado las diligencias correspondientes para esclarecer la muerte de cinco ciudadanos en el distrito de Huancavelica. Mediante el portal del Congreso, explica como estos hechos ocurrieron durante una intervención de las fuerzas del orden en una zona crítica del VRAEM.

Las autoridades buscan determinar si existió un uso desproporcionado de la fuerza durante el despliegue militar en esta región andina. Las familias de los fallecidos exigen transparencia total sobre los eventos que terminaron con la vida de sus parientes en el sector Colcabamba.

La Inspectoría General de la Policía también participa en la recolección de evidencias para deslindar responsabilidades administrativas tras el operativo. Este caso ha generado una fuerte reacción en las organizaciones de derechos humanos que vigilan de cerca las acciones estatales en zonas de conflicto.

Este incidente se suma a una lista de desencuentros entre las regiones y el poder central ubicado en la Lima. Los ciudadanos de Huancavelica esperan que el Gobierno central brinde un informe detallado sobre las víctimas del operativo ejecutado en la zona.

El minuto de silencio por cinco fallecidos en Colcabamba es un acto necesario para reconocer la crisis de seguridad que atraviesa el VRAEM. Ignorar este tipo de pedidos legislativos debilita la confianza institucional y la representación de las regiones ante el Congreso.