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Marisol Aguirre se vuelve viral por video donde cuenta que nació sin lujos: "Fui a Disney por primera vez a los 19 años"

Marisol Aguirre volvió a estar en boca de todos tras viralizarse un antiguo video donde contó que nació en una familia sin lujos y reveló cuándo conoció Disney por primera vez.

Marisol Aguirre revela cuándo conoció Disney
Marisol Aguirre revela cuándo conoció Disney (Composición Exitosa)

16/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 16/09/2026

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Marisol Aguirre vuelve a dar que hablar en redes sociales, pero esta vez por unas declaraciones que hizo hace cuatro años. La actriz peruana contó que nació en una familia sencilla, sin grandes lujos, y recordó que recién pudo conocer Disney cuando tenía 19 años. Sus palabras han generado todo tipo de comentarios entre los usuarios.

Marisol Aguirre revela cuándo conoció Disney

Todo comenzó con la difusión de un extracto de una entrevista que Marisol Aguirre concedió hace cuatro años a Milagros Leyva para el pódcast Vida y Milagros

En aquella conversación, la actriz habló sobre su vida antes de alcanzar la fama y explicó que su llegada a la televisión no cambió la manera en la que veía las cosas.

Marisol dejó en claro que, pese al éxito de 'Gorrión', jamás se le subieron los humos. Según contó, ella venía de una familia de clase media y no estaba acostumbrada a vivir rodeada de grandes lujos.

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"Yo provengo de una familia súper sencilla, de clase media, nunca hemos tenido lujos más allá de lo que se necesitara para estar bien", comentó la actriz durante aquella entrevista.

Pero hubo un detalle que llamó especialmente la atención. Marisol contó que conoció Disney recién cuando tenía 19 años, mientras que varios de sus amigos habían tenido la oportunidad de viajar desde mucho más pequeños.

"Yo viajé a Disney la primera vez a los 19 años, todos mis amigos se iban desde los 5 años. Mi vida siempre ha sido normal, como la de cualquier otra persona", recordó.

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Y, como suele pasar en redes, aparecieron opiniones para todos los gustos. Algunos criticaron a Marisol porque consideraron que hablaba desde una realidad económica que no necesariamente es la de todos. Otros, en cambio, salieron en su defensa y señalaron que simplemente estaba contando cómo fue su vida.

Marisol Aguirre y su fama repentina

En aquella misma entrevista, Marisol Aguirre también habló sobre su llegada a la televisión y dejó claro que convertirse en famosa nunca fue su objetivo principal. Según explicó, su verdadera meta siempre fue prepararse para ser actriz.

"Como yo me propuse ser actriz, estudié y no porque yo quería ser famosa. La fama llegó de la noche a la mañana, pero me preparé. Las cosas y los éxitos llegaron más rápido de lo que pensé, pero trabajé para eso", sostuvo.

Así, el antiguo video de Marisol Aguirre volvió a hacerse viral en 2026 por sus comentarios sobre haber nacido en una familia sin lujos. La actriz contó que conoció Disney recién a los 19 años y explicó que, aunque la fama llegó rápidamente, fue el esfuerzo y su preparación como actriz lo que marcó su camino profesional.

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