Nicolás Lúcar revela que emplearon su imagen para engañar y promocionar loción para el cabello

El periodista de Exitosa, Nicolás Lúcar, reveló que su imagen fue utilizada sin su autorización por desconocidos con la finalidad de promocionar una loción que prometía el rápido crecimiento de cabello.

Durante el programa 'Hablemos Claro', Lúcar tuvo como invitada a la representante de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal de Indecopi, Rossana Bautista, para tratar el tema relacionado a la publicidad engañosa.

Sin embargo, el periodista de nuestra casa radial sorprendió a más de uno al revelar que su imagen fue empleada para promocionar un producto que prometía al público el crecimiento inmediato de cabello.

Según precisó, los videos donde aparece recibiendo un tratamiento capilar fueron empleados por personas inescrupulosas, argumentando que dicho material pertenecería a nada más y nada menos que a uno de sus amigos médicos y no a la marca que lo empleó con el objetivo de ofrecer un artículo que nunca tuvo entre sus manos.

"Yo tengo un amigo médico especialista en temas del cabello, que me torturaba diciendo: 'Se ve muy feo, te estás quedando pelado', (...) insistió tanto que le dije ya, dale, qué cosa me quieres hacer en la cabeza (...) él me hace un procedimiento de lociones (...) y pone esa imagen en sus redes personales y resulta que esas imágenes son usadas por unos inescrupulosos para vender un producto que yo no he visto en mi vida, no sé de lo que se trata", señaló durante su programa.