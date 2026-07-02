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Trabajadores de construcción civil realizan marcha nacional este 2 de julio para exigir reformas en EsSalud

La Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú (FTCCP) anunció una movilización nacional para este jueves 2 de julio. Esta tiene como propósito exigir reformas en EsSalud ante la crisis que afronta.

02/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 02/07/2026

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En diálogo con Exitosa, Luis Villanueva Carbajal, secretario general de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú (FTCCP), anunció una movilización nacional para este jueves, 2 de julio. Marcha tiene como objetivo exigir reformas en EsSalud ante la crisis que afronta. El representante también denunció presuntos actos de corrupción en la institución.

Trabajadores de construcción civil marcharán este jueves 2 de julio

En el marco del diagnóstico sobre EsSalud realizado por este sector laboral han propuesto que se cambie la gobernanza de la institución.

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