No habrá fin de semana largo: ¿Cuánto debes cobrar si trabajas este jueves 8 de octubre?

05/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Perú conmemora este jueves 8 de octubre un nuevo feriado nacional por el Combate de Angamos, recordando el sacrificio del contralmirante Miguel Grau Seminario ocurrido en 1879. Esta fecha histórica establece un descanso obligatorio para los trabajadores del sector público y privado.

Sin embargo, a pesar de la cercanía con el fin de semana, las autoridades confirmaron que el viernes 9 de octubre será una jornada de trabajo regular. Al no existir una declaratoria oficial adicional para sumar un día no laborable, los peruanos deben cumplir sus horarios habituales y no habrá fin de semana largo en esta oportunidad.

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El Decreto Legislativo N.° 713 señala que los empleados pertenecientes al régimen laboral de la actividad privada poseen el derecho de percibir su salario regular sin trabajar. No obstante, si acuden a trabajar, el pago remunerado experimentan un incremento salarial en beneficio del trabajador peruano.

Por otro lado, aquellas personas que cumplan con sus obligaciones durante el 8 de octubre y no reciban un descanso sustitutorio en otra fecha, cobrarán una remuneración equivalente al triple de su ingreso diario habitual. Este monto engloba el pago del feriado, la jornada laborada y una sobretasa del 100%, compensando económicamente a la fuerza laboral de las empresas.

Quiere decir que si un colaborador genera S/100 por día y cumple con su horario sin descanso compensatorio, su pago ascenderá a S/300. Por ello, es importante que los empleadores respeten estas normativas para evitar denuncias frente a la Sunafil.

¿Cuál es la diferencia entre un feriado y un día no laborable?

La principal diferencia radica en la obligatoriedad del descanso, la recuperación de las horas y la forma de pago. Mientras que el feriado es un descanso obligatorio por ley para todos los trabajadores y no se devuelve el tiempo libre, el día no laborable es decretado por el Ejecutivo, es obligatorio solo para el sector público y las horas se deben recuperar.

En el ámbito privado, adoptar una jornada no laboral siempre dependerá del mutuo acuerdo entre los empleados y su empleador. Entender detalladamente estos términos ayuda a los trabajadores a conocer la aplicación de los descansos nacionales.

¿Cuáles son los feriados que quedan en 2026?

Los trabajadores peruanos todavía tendrán cuatro feriados nacionales antes de finalizar el año.

-Domingo 1 de noviembre, Día de Todos los Santos

-Martes 8 de diciembre, Inmaculada Concepción

-Miércoles 9 de diciembre, Batalla de Ayacucho

-Viernes 25 de diciembre, Navidad