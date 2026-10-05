Congreso: Diputados de Fuerza Popular presentan texto en minoría sobre facultades legislativas

05/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

La bancada de diputados de Fuerza Popular presentó este lunes 5 de octubre un texto sustitutorio en minoría de pedido de facultades legislativas ante la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara Baja que preside Giannina Avendaño (Juntos por el Perú).

Cabe precisar que, la presentación del texto se da a menos de 24 horas que el Pleno de la Cámara de Diputados debata el texto multipartidario de Ahora Nación, Renovación Popular, Partido Cívico Obras y Partido del Buen Gobierno, aprobado en la Comisión el pasado 1 de octubre, la cual plantea abordar las materias de seguridad ciudadana y el fenómeno El Niño.

🚨#LOÚLTIMO | Nuestro vocero Arturo Alegría presentó hoy a la Comisión de Constitución un dictamen en minoría sobre el pedido de facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo.@arturoalegriag https://t.co/Gzfs8GQLf0 — Bancada Diputados Fuerza Popular (@BankadaFP) October 5, 2026

Dictamen fujimorista prepone 50 pedidos de facultades legislativas

De acuerdo con lo informado por la redes sociales de la bancada fujimorista, el dictamen es de autoría de los diputados Arturo Alegría y Jaime Abensur y el mismo contiene 50 pedidos de facultades legislativas; es decir, 16 menos de las presentadas originalmente el pasado 28 de agosto.

(Noticia en desarrollo...)