Tragedia aérea: avión militar se estrella al sureste de Nigeria y mueren las 32 personas que iban a bordo

05/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 05/10/2026
Un avión militar de la Fuerza Aérea de Nigeria se estrelló este lunes en el estado de Ondo, al suroeste del país, durante un vuelo entre Benín y Lagos. Las autoridades confirmaron que murieron las 32 personas que viajaban en la aeronave, entre pasajeros y tripulantes.
32 personas murieron en el accidente
El siniestro ocurrió cerca de una base naval ubicada en la zona de Igbokoda, donde fueron encontrados los restos del ATR-42 utilizado por la Fuerza Aérea Nigeriana. La aeronave cumplía una misión rutinaria cuando ocurrió el accidente, según la información difundida por las autoridades del país.
El avión transportaba 25 pasajeros y 7 integrantes de la tripulación. El vuelo había salido de Benín con destino a Lagos. La aeronave perdió contacto durante el trayecto y más tarde fue ubicada cerca de la base naval de Igbokoda.
Según la Presidencia de Nigeria, el mandatario Bola Ahmed Tinubu expresó su pesar por el accidente y presentó sus condolencias a los familiares de las víctimas. Además, dispuso que la Fuerza Aérea de Nigeria inicie una investigación para establecer las causas del siniestro ocurrido este lunes.
"Este es un momento doloroso para nuestras Fuerzas Armadas y para toda la nación", lamentó.
Ordenan investigar las causas del siniestro
Según la Presidencia de Nigeria, Tinubu señaló que el jefe de la Fuerza Aérea le informó sobre el accidente y ordenó una investigación exhaustiva. El objetivo señalado oficialmente es determinar qué provocó la caída del avión militar y adoptar medidas para evitar que un hecho similar vuelva a ocurrir.
La Presidencia también informó que las autoridades activaron una operación inmediata de búsqueda y rescate después del accidente. Los equipos de emergencia llegaron al lugar donde fueron ubicados los restos del ATR-42, mientras la Fuerza Aérea coordinaba las acciones con otras instituciones.
La aeronave realizaba un trayecto entre Benín y Lagos cuando ocurrió el accidente en Ondo. Las autoridades no han presentado públicamente una causa definitiva del siniestro. La investigación ordenada por el Gobierno deberá establecer las circunstancias que llevaron al avión militar a estrellarse.
El accidente aéreo en Nigeria deja 32 fallecidos, entre ellos 25 pasajeros y siete tripulantes, tras el desplome de un ATR-42 en Ondo. La investigación de la Fuerza Aérea buscará determinar las causas del siniestro ocurrido durante la ruta entre Benín y Lagos.