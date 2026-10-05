Tragedia aérea: avión militar se estrella al sureste de Nigeria y mueren las 32 personas que iban a bordo

05/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un avión militar de la Fuerza Aérea de Nigeria se estrelló este lunes en el estado de Ondo, al suroeste del país, durante un vuelo entre Benín y Lagos. Las autoridades confirmaron que murieron las 32 personas que viajaban en la aeronave, entre pasajeros y tripulantes.

32 personas murieron en el accidente

El siniestro ocurrió cerca de una base naval ubicada en la zona de Igbokoda, donde fueron encontrados los restos del ATR-42 utilizado por la Fuerza Aérea Nigeriana. La aeronave cumplía una misión rutinaria cuando ocurrió el accidente, según la información difundida por las autoridades del país.

El avión transportaba 25 pasajeros y 7 integrantes de la tripulación. El vuelo había salido de Benín con destino a Lagos. La aeronave perdió contacto durante el trayecto y más tarde fue ubicada cerca de la base naval de Igbokoda.

I honestly don't know how to process this. 💔 Out of the 32 people who were on that NAF ATR-42 that crashed today, I personally knew two of them. One was the pilot. He was the one who flew us to Abuja when I came to Abuja. I remember him as a person, not just a name on a list. The other was our neighbour back then in Kainji, a civilian. Someone whose face and presence are part of memories from years ago. And now, both are gone. This is no longer just another heartbreaking news story I saw on my phone. It has become personal. Too personal. I can't even sleep tonight. My mind keeps going back to the people I knew, the lives they had, the families waiting for them, the conversations they may have had before that flight. 32 people. 32 lives. 32 families whose lives will never be the same again. May God grant their families the strength to bear this unbearable loss. May He comfort everyone who knew and loved them. Tonight, I'm just heartbroken. 💔🕊️ May their souls rest in peace. #NAFATR42 #NAF #PlaneCrash #igbokoda #ondo — Alheri | Life & Love (@AlheriThoughts) October 5, 2026

Según la Presidencia de Nigeria, el mandatario Bola Ahmed Tinubu expresó su pesar por el accidente y presentó sus condolencias a los familiares de las víctimas. Además, dispuso que la Fuerza Aérea de Nigeria inicie una investigación para establecer las causas del siniestro ocurrido este lunes.

"Este es un momento doloroso para nuestras Fuerzas Armadas y para toda la nación", lamentó.

PRESIDENT TINUBU RETURNS TO ABUJA President Bola Ahmed Tinubu departs Lagos for Abuja this evening after his six-day visit to the former seat of government. President Tinubu arrived in Lagos on Tuesday, September 29, after spending his annual vacation in London and Paris. While in Lagos, the President addressed the nation on 1st October to mark Nigeria's 66th Independence Day anniversary. Later that day, the President attended the Wole Soyinka Centre for Culture and Creative Arts for the National Premiere of MKO, a documentary that chronicles the life, political struggle, and enduring legacy of the late Chief Moshood Kashimawo Abiola and the historic June 12 pro-democracy struggle. President Tinubu also, on Sunday, paid a visit to the Oba of Lagos, Oba Rilwan Babatunde Akiolu, at his Iga Iduganran Palace on Lagos Island. — Daddy D.O🇳🇬 (@DOlusegun) October 5, 2026

Ordenan investigar las causas del siniestro

Según la Presidencia de Nigeria, Tinubu señaló que el jefe de la Fuerza Aérea le informó sobre el accidente y ordenó una investigación exhaustiva. El objetivo señalado oficialmente es determinar qué provocó la caída del avión militar y adoptar medidas para evitar que un hecho similar vuelva a ocurrir.

La Presidencia también informó que las autoridades activaron una operación inmediata de búsqueda y rescate después del accidente. Los equipos de emergencia llegaron al lugar donde fueron ubicados los restos del ATR-42, mientras la Fuerza Aérea coordinaba las acciones con otras instituciones.

La aeronave realizaba un trayecto entre Benín y Lagos cuando ocurrió el accidente en Ondo. Las autoridades no han presentado públicamente una causa definitiva del siniestro. La investigación ordenada por el Gobierno deberá establecer las circunstancias que llevaron al avión militar a estrellarse.

El accidente aéreo en Nigeria deja 32 fallecidos, entre ellos 25 pasajeros y siete tripulantes, tras el desplome de un ATR-42 en Ondo. La investigación de la Fuerza Aérea buscará determinar las causas del siniestro ocurrido durante la ruta entre Benín y Lagos.