"No nos van a sacar vivos, sino muertos": Adultos mayores protestan ante demolición de viviendas por obras de Vía Expresa Sur

En San Juan de Miraflores, un gran número de adultos mayores se encuentra durmiendo en las calles como muestra de protesta contra la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). Exigen el reconocimiento de sus títulos de propiedad para así no verse afectados por obras de la Vía Expresa Sur.

Vecinos del asentamiento humano Luis Felipe de las Casas, frente al kilómetro 12 de la Panamericana Sur, con carteles en mano y con cadenas, levantan su voz de protesta al verse afectados por la construcción de uno de los tramos de la obra, puesto que sus viviendas tendrían que ser demolidas y se quedarían desahuciados y botados a las calles.

Es por ello, que exigen al municipio dirigido por el alcalde Rafael López Aliaga que respeten sus títulos de propiedad que cuentan con más de 38 años y los planos que llevan la rúbrica de la MML o caso contrario, tomarán medidas drásticas para que sus demandas sean escuchadas.

"Nosotros pedimos una reunión con el alcalde de Lima para mostrar nuestros documentos que son oficiales, reconocidos desde 1994 mediante la Resolución 329, por el cual reconocen el plano perimétrico . Estamos acá 38 años, tenemos ancianos, minusválidos y si no nos hacen caso nos vamos a encadenar y de acá no nos van a sacar vivos, sino muertos", expresó el adulto mayor, José Suárez a Exitosa.

Otras de las medidas que tomarían los vecinos por la ampliación de dicha vía sería el bloqueo de la Panamericana Sur, alegando que tienen todo el derecho de reclamar porque aproximadamente 350 familias y 32 lotes serían las perjudicadas.

Además, José Suárez resaltó con gran indignación que la demolición de sus viviendas no estaba programada y que recién con la modificación dada por la gestión de Susana Villarán en la MML, las cosas cambiaron "para su mal". Dicha declaración fue respaldada por otro vecino que reiteró que "ellos nunca se apropiaron de los terrenos porque pagaron por la adquisición de los lotes".

"Que quede claro, no nos hemos apropiado, esta vía era libre. Lo hemos comprado. En ese tiempo no había afectación, recién en la época de Villarán afectó un tramo. (...) Estamos posicionados dentro de un límite que no afecta, pero el proyecto de Villarán afecta y ahora el alcalde (López Aliaga) nos quiere tratar como si fuéramos invasores", expresó un vecino molesto por la situación.