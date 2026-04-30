Hombre fue a confesarse, pero terminó robando el celular del sacerdote en plena parroquia

30/04/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Un hecho insólito ocurrió en las inmediaciones de una parroquia en la que un hombre que se encontraba a la espera de confesarse terminó por robar el celular del sacerdote. Este suceso quedó grabado por las cámaras de seguridad del lugar.

Un robo en plena parroquia

Este caso ocurrió en Paraguay, específicamente en la Parroquia Sagrados Corazones de Jesús y María - Pdte. Franco. Hasta allí acudió un feligrés identificado como Milciades Mercado Ocampos.

Este hombre se encontraba formando fila frente al confesionario esperando su turno parta dialogar con el sacerdote. No obstante, las cámaras de videoseguridad muestran el preciso instante en que desvió su atención hacia el despacho parroquial.

En el mencionado lugar, el padre había dejado su teléfono celular, situación que el sujeto aprovechó para ingresar de manera discreta para hurtar el aparato tecnológico y salir de forma inmediata sin levantar sospechas.

Cabe señalar que, el momento del robo quedó completamente grabado lo que permitió reconstruir a detalle lo que se suscitó. Al cometer dicho acto, el hombre salió raudamente del lugar corriendo y se dirigió hacia una motocicleta con la que huyó y terminó por alejarse del sitio.

Padre se percata de la ausencia de su celular

Luego, el párroco afectado, identificado como Juan Pablino González Báez, notó que su dispositivo móvil no se encontraba donde lo había dejado por lo que acudió a las autoridades. Con las grabaciones de lo sucedido en su poder procedió a interponer la denuncia. Ello permitió que la Policía inicie la búsqueda del responsable.

Con ayuda de dicha evidencia y el ágil operativo de los agentes policiales se dio con el paradero del tipo en el barrio de San Roque, en las inmediaciones de un club deportivo. Ahí fue capturado y, además, se logró recuperar el celular sustraido del sacerdote.

De acuerdo a lo estipulado en el reporte policial, Milciades Mercado Ocampos, el hombre que robó el celular, no sería un desconocido para las autoridades debido a que en anteriores ocasiones ya había sido señalado en otros hechos similares dentro del mismo distrito del territorio paraguayo.

También se conoció que la motocicleta que usó para huir está registrada a nombre de su padre, dato que viene siendo materia de investigación para las autoridades policiales.

En Paraguay ocurrió un hecho totalmente inaudito en donde un hombre que asistió a una parroquia y robó el celular del sacerdote, pero gracias a lo registrado por las cámaras de seguridad del recinto religioso que grabó el hurto se logró a dar con el ladrón y recuperar el dispositivo móvil.