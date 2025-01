"No siga destruyendo nuestras viviendas": Vecinos de SJM piden a RLA respetar cautelar del PJ

Vecinos del asentamiento humano "Luis Felipe De Las Casas Grieve II" en San Juan de Miraflores (SJM) exigieron al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, que no continúe con la demolición de sus viviendas. Esto ocurre luego de que el Poder Judicial les otorgara una medida cautelar que los ampara ante las obras de la Vía Expresa Sur en la zona donde se encuentran sus casas.

En diálogo con Exitosa, los ciudadanos exigieron que el alcalde de Lima respete la decisión del Poder Judicial. Asimismo, señalaron que, por el momento, se sienten más tranquilos. Uno de los propietarios enfatizó que ellos no son invasores.

"Pido al señor alcalde que nosotros no somos invasores, somos posesionarios desde el año 1987, acá nos ha dado la razón el juez que ha dictado la medida cautelar. Exigimos que respete esta decisión del juez y que no siga destruyendo nuestras viviendas. Con eso yo quedo muy tranquilo, mis vecinos también están tranquilos. Que se respete esta orden que dicta el Poder Judicial ", puntualizó.

Del mismo modo, una vecina del mismo grupo de propietarios argumentó que se sienten más tranquilos tras las declaraciones de Carlos Peña, representante de Emape, quien mencionó recientemente que sus casas se encuentran fuera del trazado del proyecto, por lo que no serían afectadas.

"Anoche me he enterado de que el funcionario de Emape ha reconocido que esta área no la van a tocar. Solamente recuperarán desde el mercado, para allá. Queremos que cumpla, así como lo está diciendo, que más adelante no se arrepienta. (...) Somos 64 familias, pero afectados somos 28, con esta resolución demostramos que ya no seremos afectados", detalló.