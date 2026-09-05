Viviana Rivasplasta le responde a Gisela Valcárcel por mencionarla en su libro: "No es agradable"

05/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luego de que la emblemática conductora de televisión Gisela Valcárcel anunciara la presentación de su libro 'El poder de ser tú', se han conocido algunos de los pasajes que aborda en el ejemplar, entre ellos, detalles de su relación con Roberto Martínez, la cual terminó tras la infidelidad del exfutbolista con la modelo Viviana Rivasplata.

Viviana Rivasplata le responde a Gisela Valcárcel por reabrir historia con Roberto Martínez

Tras décadas de lo ocurrido, la modelo y exesposa de Roberto Martínez, Viviana Rivasplata, se pronunció luego de ser mencionada por la conductora de televisión y empresaria Gisela Valcárcel en su libro 'El poder de ser tú', presentado recientemente en diversos medios de comunicación.

En esta publicación, la también presentadora cuenta pasajes significativos de su vida a lo largo de su trayectoria personal y profesional. Durante una entrevista vía streaming para el podcast 'Q bochinche', la modelo fue consultada sobre esta situación. Al respecto, respondió que no le resulta agradable reabrir la historia de ese momento de su vida.

"Honestamente, no es agradable. Nos engañó la misma persona, nunca acá hubo un juego por mi parte. He construido mi vida hacía adelante, acá hay tres lados de la historia. El de él que, solo él conocerá, el mío que es totalmente transparente y el de ella que también es válido porque a ambas nos hicieron sufrir de alguna manera", afirmó Viviana Rivasplata

Por medio de sus declaraciones, Viviana Rivasplata aseguró que su relación con Roberto Martínez comenzó cuando él ya había firmado su divorcio y se encontraba separado. Sin embargo, esta situación no fue impedimento para que el la decepcionara.

"Mi relación siempre fue clara, con un hombre que ya había firmado su divorcio, lo que pasa es que cuando él me estuvo persiguiendo en diferentes sitios, el estaba separado y nos dimos la oportunidad, nos llegamos a casar y me decepcionó también", detalló.

Viviana Rivasplata confirma haber dejado ese capítulo hace muchos años

Asimismo, dejó en claro que considera este episodio parte de una etapa superada de su vida y que ahora se encuentra alejada del ambiente artístico.

"Yo ya pasé esta etapa cuando era bastante pequeña. Ahora soy una persona que esta en otro ambiente, en otro rubro, con otras cosas y contenta con mi vida", manifestó.

Finalmente, Viviana Rivasplasta afirmó que no le pareció agradable que Gisela Valcárcel reabra la historia que mantuvo con Roberto Martínez en su libro 'El poder de ser tú'.