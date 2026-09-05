Designan a Fernando Julio Laca Barrera como nuevo presidente del directorio de Sedapal

05/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe) acordó nombrar a Fernando Julio Laca Barrera como nuevo presidente del directorio del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal). La medida fue oficializada mediante el Acuerdo de Directorio N.° 001-2026/025-FONAFE.

Fonafe designa nuevo presidente de Sedapal

El último jueves 3 de septiembre, en diálogo exclusivo con Exitosa, el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), Mauricio Arnillas, sostuvo que se daría paso a la reestructuración de Sedapal, por lo que pedía a la ciudadanía mantener la confianza en el proceso que, según detalló, tendría como objetivo mejorar el funcionamiento de la empresa estatal.

"La reestructuración empieza mañana (viernes 4 de septiembre) y ya poco a poco saldrá el directorio, saldrán todos los mecanismos, (...) esa reestructuración es por el bien de Sedapal y de la población", indicó el ministro.

Tal como lo anunció, el proceso de reestructuración ya se dio inicio y mediante Acuerdo de Directorio N.° 001-2026/025-FONAFE, que fue publicado hoy, sábado 5 de septiembre, en el Diario Oficial El Peruano, se empezó por hacer el nombramiento de la persona que encabezará el directorio de Sedapal: Fernando Julio Laca Barrera.

Inició proceso de reestructuración en Sedapal

La disposición también precisa que se deja sin efecto la designación del director independiente de Sedapal S.A., señor Gonzalo Mario Castillo Guzmán y encargar a la Dirección Ejecutiva disponer el inicio del proceso de selección para cubrir dicho puesto de director independiente.

El proceso de reorganización de la empresa estatal de agua y saneamiento, busca impulsar una nueva etapa enfocada en una gestión más eficiente y orientada a resultados para que las familias de Lima y Callao puedan contar con un adecuado servicio de agua potable seguro, continuo y de calidad.

Noticia en desarrollo...