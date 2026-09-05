ERM 2026: HOY, sábado 5 de septiembre, es la fecha límite para que el JNE declare inscritas las candidaturas

05/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El cronograma de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026 entra en una etapa decisiva. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que este sábado 5 de septiembre vence el plazo establecido para que las candidaturas que participarán en los comicios de octubre queden oficialmente inscritas.

A través de una publicación difundida en sus redes sociales, el organismo electoral destacó la importancia de esta fecha dentro del calendario de las ERM 2026 y recordó a las organizaciones políticas que deben tener en cuenta los plazos fijados para el desarrollo del proceso electoral.

De esta manera, la jornada de este sábado constituye uno de los últimos hitos antes de que la ciudadanía acuda a las urnas para elegir a sus próximas autoridades regionales y municipales.

#CronogramaElectoral | #ERM2026🗳️

Hoy sábado 5 de setiembre es la fecha límite para que las candidaturas queden inscritas, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. pic.twitter.com/FnMGFTdzpj — JNE Perú (@JNE_Peru) September 5, 2026

Venció plazo para resolver tachas y exclusiones

La fecha límite para la inscripción de candidaturas se produce después de que venciera el plazo para resolver las apelaciones relacionadas con tachas y exclusiones de candidatos.

Según el cronograma electoral, las controversias que llegaron a una segunda instancia dentro de estos procedimientos debían ser resueltas hasta el viernes 4 de septiembre. Con ello, el proceso avanza hacia la consolidación de las candidaturas que podrán participar en las elecciones del próximo mes.

El cronograma todavía contempla otro plazo relacionado con la situación jurídica de los postulantes. El 3 de octubre vencerá el plazo para la exclusión por situación jurídica del candidato.

En ese contexto, el JNE viene haciendo énfasis en la necesidad de que las organizaciones políticas y los electores conozcan las diferentes etapas del proceso para evitar confusiones respecto de las fechas establecidas.

#JNEInforma | El JNE amplió hasta este domingo 23 de agosto el plazo para que los Jurados Electorales Especiales resuelvan en primera instancia las tachas y procedimientos de exclusión de candidatos correspondientes a las Elecciones Regionales y Municipales #ERM2026. pic.twitter.com/GaxJy0S1Nb — JNE Perú (@JNE_Peru) August 21, 2026

Más de 26 millones votarán en octubre

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizarán el domingo 4 de octubre. En esta jornada, los ciudadanos deberán elegir a sus autoridades regionales y municipales para el próximo periodo de gobierno.

De acuerdo con el padrón electoral citado en la información de apoyo, 26 millones 314 mil 774 ciudadanos se encuentran habilitados para participar en los comicios de octubre. Esta cifra representa 200 mil 155 electores más respecto de las elecciones generales realizadas en abril.

La magnitud del proceso también se refleja en el número de cargos que serán sometidos a elección. En total, la ciudadanía deberá elegir 13 mil 148 autoridades correspondientes a los ámbitos regional y municipal.

Esto incluye la elección de gobernadores regionales, además de alcaldes y regidores en las distintas jurisdicciones del país.

Por ello, el cumplimiento de cada etapa del cronograma electoral resulta clave para garantizar que las organizaciones políticas, candidatos y electores conozcan oportunamente las reglas que regirán los comicios.