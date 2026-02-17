RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
¡Sin temor a nada!

Ataque contra 'Los Azules de Collique' fue captado por cámaras de seguridad

Cámaras de seguridad captaron a los sujetos que dispararon contra los buses de 'Los Azulitos de Collique', en Comas. Quienes también dejaron un mensaje extorsivo.

17/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los sujetos que dispararon contra las unidades de la Empresa de Transportes Sagrado Corazón de Collique, conocido como 'Los Azulitos', en Comas, no contaron con que cámaras de seguridad captaran el ataque. 

Atentado contra transportistas

Las cámaras de videovigilancia, ubicadas en la sexta zona de Collique, en Comas, lograron capturar lo sucedido la madrugada de este martes 17 de febrero, a las 2:45 a. m. Dos sujetos llegaron a bordo de una motocicleta hasta el patio de maniobras donde estaban estacionadas unidades. 

Según detallaron testigos, habían conductores descansando a bordo de los vehículos, sin embargo, los atacantes no se percataron de ello. Uno de los individuos descendió de la unidad menor, mientras que el otro avanzó con la moto. 

Aquel que iba a pie, sacó su arma de fuego y mientras caminaba a lo largo de la calle apuntó primero a una vivienda y disparó, posteriormente hacia los buses mientras comenzaba a correr no dudó en abrir fuego contra estos. Se subió nuevamente al vehículo motorizado y junto a su cómplice huyó del lugar. 

Estos hombres, según informaron los trabajadores de 'Los Azulitos', dejaron una misiva amenazante en la que aseguraban ser parte de la organización criminal 'La Firma'. Por dicho motivo, los conductores optaron por no salir a brindar sus servicios. 

Luego de lo ocurrido y ante el temor de transportistas y vecinos, efectivos de la unidad de Los Halcones de la Policía Nacional del Perú se hicieron presentes en el lugar de los hechos para brindar mayor protección.

 Tres atentados en una noche

Sumado a lo sucedido en Comas, en Cercado de Lima el conductor de una combi que cubre la 'Ruta B', que transitaba junto a su familia por la avenida Morales Duárez, sufrió un ataque que terminó con su vida frente a sus seres queridos. 

Los sujetos que atentaron contra la vida del transportista dejaron una carta exigiendo a los conductores que cubren la 'Ruta B' y 'Planeta - Reynoso' comunicarse. Firmaron como 'La Federación', los criminales amenazaron con acabar con las vidas de otros choferes de no llamar al número indicado en el mensaje: "Seguiremos haciendo daño en todas las formas".

Por otro lado, en Puente Piedra, al rededor de las 11:00 p. m. del lunes 16 de febrero, a la altura del paradero El Norteño, en la carretera Panamericana Norte, un bus lleno de pasajeros fue interceptado por sujetos que dispararon contra la unidad, causando pánico entre los presentes. 

Cámaras de seguridad captaron a los sujetos que dispararon contra los buses de 'Los Azulitos de Collique', en Comas, en un ataque que, afortunadamente, no dejó heridos. 

