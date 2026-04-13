Servir exhorta a las entidades públicas a que briden facilidades a sus trabajadores para que ejerzan su voto, hoy 13 de abril

13/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) exhortó a las entidades públicas de los tres niveles de gobierno a que brinden todas las facilidades del caso a sus trabajadores que recién hoy, lunes 13 de abril, podrán emitir su voto.

Como se recuerda, son 13 locales de votación de los distritos de San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac los que vuelven a recibir a sus votantes desde las 7:00 a. m., luego de que por la falta del material electoral no se pudieran abrir las mesas de sufragio durante la jornada del domingo 12 de abril.

Piden respetar el derecho al voto de los trabajadores públicos

A través de un comunicado, la entidad adjunta a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) solicitó que se otorguen los permisos y facilidades laborales en favor de los servidores civiles para que ejerzan su derecho al voto, incluyendo tolerancias en la jornada de trabajo y permisos compensables.

Asimismo, brindar permisos y facilidades a los miembros de mesa de sufragio para no laborar el 13 de abril, sujeto a compensación dentro de los 10 días calendario inmediatos posteriores.

Desde SERVIR, recuerdan que la implementación de estas medidas deben realizarse en un marco de razonabilidad, priorizando el ejercicio de los derechos fundamentales de participación ciudadana.

🚨 ¡Atención a #Comunicado de SERVIR!🚨

Se deben brindar facilidades para que servidores civiles ejerzan derecho al voto y ejerzan como miembros de mesa el 13/04/2026.

👉 Accede al comunicado también en: https://t.co/7F5QXNrZMv pic.twitter.com/YieqwZrMED — SERVIR_PERU (@SERVIR_PERU) April 13, 2026

¿En qué colegios se votará este lunes 13 de abril?

Las elecciones generales 2026 quedaron marcadas desde un inicio por la no apertura de una serie de locales de votación de tres distritos de Lima sur y; en Orlando y Nueva Jersey (Estados Unidos). Esta problemática generó que 63 000 ciudadanos se queden sin emitir su derecho al voto, según lo informado anoche por el titular de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto Salinas.

Si bien es cierto, que el 99.8 % de mesas de sufragio fueron instaladas en todo el territorio nacional, 211 mesas de 15 locales de votación no corrieron con la misma suerte. Ante el pedido del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y con la confirmación del apoyo por parte del Poder Ejecutivo, los colegios que volverán a convertirse en locales de votación para hoy, lunes 13 de abril, son los siguientes:

San Juan de Miraflores

- IE Parroquial Virgen de la Asunción

- IE 6041 Alfonso Ugarte

- IE 6151 San Luis Gonzaga

Lurín

- IE 7078 Virgen de Chapi

- IE 7098 Rodrigo Lara Bonilla

- IE 7104 Ramiro Priale Priale

- IE 6023 Julio C. Tello Rojas

- IE 7239 Santísimo Salvador

- IE 7267 Señor de los Milagros

- IE 6026 Virgen de Fátima

Pachacámac

- IE 7261 Santa Rosa de Collanac

- IEP El Universo de César Vallejo

- IE Parroquial Virgen del Rosario

Los organismos electorales y el Gobierno continúan coordinando para que toda la población electoral pueda cumplir con su deber cívico en las próximas horas.