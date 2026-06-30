Gobierno observa proyecto de ley que modificaba los limites entre Moquegua y Tacna

30/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Poder Ejecutivo observó este martes 30 de junio, el Proyecto de Ley N.º 11658 que plantea el saneamiento de tramos territoriales de la provincia de Jorge Basadre y de algunos de sus distritos, región Tacna, pero que al mismo tiempo había generado el rechazo de la población de Moquegua, al sostener que atentaba contra sus límites.

Cabe precisar que, la iniciativa fue presentada en junio del 2025 por el entonces Gobierno de la expresidenta Dina Boluarte y su aprobación en primera votación en el Pleno del Congreso se llevó a cabo el último 23 de junio del 2026 con 90 votos a favor, cinco en contra y 14 abstenciones, habiendo exonerada de segunda votación con con 85 votos a favor, seis en contra y nueve abstenciones.

Moquegua denuncia afectación a su territorio

De acuerdo con el texto inicial aprobada en el Parlamento, la iniciativa busca sanear límites en dos ámbitos específicos: el tramo de colindancia interprovincial entre Jorge Basadre y Candarave, así como el tramo de colindancia interdistrital entre Locumba e Ilabaya.

Como parte de la propuesta enviada por la administración de José María Balcázar, a través de una única disposición complementaria final, se menciona que "la presente ley prevalece sobre el límite entre las provincias de Jorge Basadre (que involucra al distrito de Ilabaya) y Candarave (que involucran a los distritos de Camilaca, Cairani y Huanuara), establecidos en el artículo 3 de la Ley N.º 27887".

Ley observada por el Poder Ejecutivo.

A manera de rechazo frente al proyecto de ley en mención, la población moqueguana inició en las últimas horas un paro definitivo en la región; sin embargo, a consecuencia del bloqueo de un tramo de la Panamericana Sur, un ciudadano perdió en la vida.

Desde Moquegua, indican que la zona de Quebrada Honda, ubicada en el distrito de Torata, provincia de Mariscal Nieto, está siendo vulnerada al proponer que esté adscrita a Tacna.

Esta situación conllevó a que la gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez, viaje a Lima y se reúna con el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, para exigir acciones en favor de su región, no oficializando el controvertido proyecto de ley.

Medida de fuerza es levantada en la región Moquegua

Tras anunciarse la observación del proyecto de ley, población moqueguana levantó el paro que tenía interrumpido el tránsito en el puente Montalvo. Un grupo de ciudadanos, con la presencia de agentes de la Policía Nacional, empezó a despejar la vía, generando que los vehículos puedan dirigirse a sus destinos.

Del mismo modo, la Dirección Regional de Educación de Moquegua indicó a través de un comunicado, que "habiéndose restablecido las condiciones para el desarrollo del servicio educativo", desde mañana, miércoles 01 de julio, las clases volverán a la normalidad en los colegios nacionales y particulares.

En ese sentido, se esperan que todas las actividades vuelvan a la normalidad conforme transcurran las horas, a la espera de que el Congreso aborde la observación planteada por el Ejecutivo.

Finalmente, las autoridades moqueguanas indicaron que estarán vigilantes frente a esta situación, esperando que pueda resolverse antes de la sucesión constitucional.