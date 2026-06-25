María Corina Machado y Edmundo González solicitan apoyo internacional para Venezuela tras doble sismo

25/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Venezuela vivió una jornada marcada por la emergencia natural y la tensión política. Dos sismos consecutivos sacudieron el país en menos de 24 horas, generando alarma en varias regiones y dejando daños materiales aún por cuantificar.

En este contexto, los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia hicieron un llamado a la comunidad internacional para que se movilice en apoyo a la población afectada.

Pedido de ayuda internacional

Machado, referente de la oposición, señaló que la magnitud de los movimientos telúricos exige una respuesta inmediata y coordinada. En sus declaraciones, subrayó que Venezuela atraviesa una crisis institucional que limita la capacidad de reacción del Estado, por lo que la solidaridad externa resulta indispensable.

A cada uno de ustedes, mis queridos venezolanos pic.twitter.com/lSiVHA65w1 — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) June 25, 2026

González, candidato presidencial opositor, coincidió en la urgencia de activar mecanismos de cooperación y asistencia humanitaria, enfatizando que la prioridad debe ser atender a las familias damnificadas y garantizar el acceso a servicios básicos en las zonas más golpeadas.

Ambos dirigentes remarcaron que la tragedia natural no puede ser utilizada con fines políticos y que la ayuda debe llegar sin restricciones, en coordinación con organismos internacionales como la ONU y la Cruz Roja.

Me dirijo a la comunidad internacional con urgencia. Venezuela necesita ayuda humanitaria de emergencia, con acceso real al territorio y entrega directa a las personas afectadas. Necesita equipos de búsqueda y rescate, suministros médicos y apoyo técnico. El mundo debe saber que... pic.twitter.com/4f44GcpVKq — Edmundo González (@EdmundoGU) June 25, 2026

Los movimientos telúricos se registraron en la región centro-norte del país, con epicentros cercanos a la costa y a zonas urbanas densamente pobladas. Aunque las autoridades locales informaron que no hubo víctimas mortales, sí se reportaron daños en viviendas, cortes de energía y afectaciones en vías de comunicación.

La población reaccionó con temor, recordando episodios anteriores de desastres naturales en los que la respuesta oficial fue insuficiente.

Ayuda conjunta

El pedido de Machado y González se suma a las voces de organizaciones civiles que demandan transparencia en la gestión de la emergencia. En redes sociales, ciudadanos denunciaron la falta de información oficial y reclamaron mayor coordinación en la atención de los damnificados.

La oposición busca capitalizar este momento para reforzar su discurso sobre la necesidad de un cambio político que permita enfrentar crisis con instituciones más sólidas.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | La cuenta oficial del Comando Nacional de Campaña con Venezuela, liderado por María Corina Machado y Edmundo Gonzales, creó una página web para reportar personas desaparecidas tras los dos terremotos ocurridos en Venezuela.



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El doble sismo en Venezuela no solo expuso la vulnerabilidad del país ante desastres naturales, sino también la fragilidad de su institucionalidad. El llamado de Machado y González a la comunidad internacional refleja la urgencia de asistencia humanitaria y la intención de posicionarse como voces responsables frente a la emergencia.

En un escenario de polarización política, la respuesta internacional será clave para aliviar el impacto de la tragedia y, al mismo tiempo, marcar la pauta sobre el rol de la oposición en la reconstrucción del país.