Marcelo Tinelli conmueve con mensaje a Lionel Messi tras la muerte de su padre: "Quiero abrazarte"

08/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El adiós de Jorge Messi cayó como un balde de agua fría para muchos y, en especial, al círculo íntimo de la familia. Marcelo Tinelli no tardó en hacerse presente y se mandó con un sentido mensaje para acompañar a Lionel tras el partido más difícil de su vida.

Marcelo Tinelli envía mensaje a Lionel Messi

Todo se supo este sábado por la mañana. El padre de la 'Pulga' falleció a sus 68 años en el Sanatorio Centro de su natal Rosario, tras permanecer un buen tiempo hospitalizado luchando contra una dura enfermedad.

Los mensajes de pésame comenzaron a llover por todos lados y Marcelo Tinelli fue de los primeros en hacerse sentir. Dada su amistad que mantiene hace tiempo con la gente del capitán argentino, el famoso presentador apareció para dar su apoyo al '10' tras la partida de su padre.

A través de su cuenta de Instagram, el conductor compartió una fotografía en la que aparecía junto a Lionel Messi y sus padres y acompañó la imagen con unas sentidas palabras.

"Hay momentos en los que no salen las palabras justas. Querido Leo, hoy solo quiero abrazarte a la distancia. Perder a un papá es un dolor difícil de explicar. Se va alguien que nos dio la vida y que sigue estando en cada paso que damos", escribió.

Tinelli también destacó el orgullo que, según expresó, Jorge sentía por su hijo: "Tu viejo se fue con el orgullo más grande: verte crecer como persona, como padre y como hijo".

El conductor cerró su mensaje enviándole fuerzas a todo el entorno familiar del futbolista. "Un abrazo enorme para vos, tu mamá, tus hermanos y toda la familia. Que Jorge descanse en paz", expresó.

Tinelli y su vínculo con la familia Messi

El vínculo entre Tinelli y los Messi viene desde hace varios años. Lionel incluso realizó recordadas apariciones en ShowMatch durante los primeros años de su carrera.

La cercanía quedó nuevamente expuesta en marzo de 2023, cuando Tinelli recibió al futbolista y a su familia en su casa de Tigre. En aquella reunión participaron Jorge y Celia, padres del jugador; sus hermanos María Sol y Matías, además de varios de los hijos del presentador.

En aquel momento, Tinelli compartió imágenes de la reunión y escribió: "Familias unidas. Noche increíble en casa con Leo Messi y su familia".

También dedicó unas palabras a la 'Pulga': "Gracias querido, Leo Messi, por esta noche maravillosa en casa con nuestras familias. Sos un ser humano excepcional. Te amo. Campeones del Mundo para siempre".

La muerte de Jorge Messi a los 68 años generó numerosas muestras de afecto hacia Lionel Messi y su familia. Entre ellas destacó el mensaje de Marcelo Tinelli, quien recordó la relación que mantuvo con el padre del futbolista.