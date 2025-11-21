Gobierno evalúa eventual BONO por este MOTIVO: ¿Quiénes se verían beneficiados?

21/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno, a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) evalúa la creación de un nuevo bono para un determinado sector de la ciudadanía. Conoce quiénes se verían beneficiados y el motivo detrás de esta eventual medida.

¿Quiénes serían beneficiados con el eventual bono?

El titular del Ministerio de Vivienda, Wilder Sifuentes, expresó que su equipo técnico trabaja en el diseño y las condiciones para un eventual bono habitacional que estaría dirigido a este grupo:

Jóvenes recién egresados de institutos y universidades que ya perciban ingresos estables y busquen dar el primer paso para la compra de un inmueble.

"Trabajamos también en la posibilidad de tener un bono para los estudiantes recién egresados que reciban ingresos y puedan tener una vivienda", señaló el ministro.

Asimismo, sostuvo que el presidente de la República, José Jerí, tiene una visión para el futuro, para las generaciones que van a brindar el desarrollo sostenible en la ciudadanía, por lo cual, destacó la importancia de esta iniciativa que atendería la tan ansiada independencia económica y personal de muchos jóvenes en el país, que enfrenta bajos ingresos, informalidad laboral y dificultades para ingresar al sistema financiero.

Objetivo del posible bono para jóvenes egresados

Sifuentes también precisó que este eventual subsidio habitacional, se sumaría a los programas vigentes del sector, impulsados principalmente a través del Fondo MiVivienda. Entre estos destacan Techo Propio, con sus modalidades de Adquisición de Vivienda Nueva, Construcción en Sitio Propio y Mejoramiento de Vivienda; así como el programa Nuevo Crédito MiVivienda, orientado a familias de ingresos medios.

El objetivo de esta iniciativa, que brindaría una ayuda económica a los jóvenes egresados, es que este grupo pueda acortar la brecha entre sus ahorros y el costo inicial necesario para adquirir un departamento o una casa.

"Ese sueño nos compromete a todos: al sector privado, a las entidades financieras, a los gobiernos locales y, por supuesto, al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a todos quienes debemos seguir trabajando con una misma misión, reducir el déficit habitacional", expresó el titular del MVCS.

Gobierno evalúa bono para que jóvenes compren su primera vivienda.

Propuesta del MVCS en etapa de evaluación

La propuesta del MVCS se encuentra en etapa de evaluación interna, por lo que aún no se han anunciado fechas de lanzamiento oficial, requisitos o montos económicos dirigido a los jóvenes recién egresados.

Finalmente, el ministro de Vivienda precisó que con esta medida, tarea fundamental del Estado, se buscaría cerrar la brecha habitacional estimada en más de 1.5 millones de viviendas en el país.

Es así como el Gobierno, a través del MVCS, con el fin de facilitar el acceso a la vivienda social en el país, evalúa la creación de un bono para jóvenes recién egresados que cuenten con ingresos y capacidad de pago para acceder a su primera casa.