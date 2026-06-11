Diego Chávarri anuncia el FIN de su relación con Thalía Bentin ¿por Gabriela Herrera?: "Le deseo lo mejor"

11/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Diego Chávarri confirmó el fin de su relación con Thalía Bentin. La noticia se conoció mediante un comunicado a través de sus redes sociales tras confesiones de Gabriela Herrera y sus cuestionados acercamientos a la bailarina en 'La Granja VIP'.

Diego Chávarri confirma fin de su relación con Thalía Bentin

El espectáculo peruano se ha visto remecido por una inesperada noticia: Diego Chávarri oficializó el final de su romance con Thalía Bentin. El anuncio del exfutbolista sobre su situación amorosa se da con un pesado trasfondo: las intensas semanas de convivencia, miradas cómplices y confesiones de Gabriela Herrera durante el tiempo que estuvo en 'La Granja VIP'.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el exfutbolista peruano lanzó un comunicado aclarando que su ruptura amorosa se da tras un "tiempo de reflexión" y una decisión "consciente", buscando el bienestar de cada una de las partes. También aprovechó en mostrarse agradecido con Bentin por todas las experiencias compartidas.

"Quiero compartir con ustedes una decisión personal que considero importante comunicar con respeto y transparencia. Después de un tiempo de reflexión, hemos decidido poner fin a nuestra relación sentimental. Ha sido una decisión tomada de manera madura y consciente, pensando en lo que consideramos mejor para cada uno en esta nueva etapa de nuestras vidas", precisó en un inicio.

Comunicado de Diego Chávarri sobre su situación sentimental

Seguidamente, el exintegrante de 'Combate' también aprovechó en desearle lo mejor a su ahora expareja Thalía Bentin, "en todos sus proyectos y metas futuras". Pese a que muchos se preguntaron sobre el motivo real detrás de su decisión de darle punto final a su historia de amor, Diego Chávarri optó por mantener todo en reserva y no dar mayores detalles en su comunicado.

"Por respeto a ambos y a nuestras familias, no brindaré mayores detalles sobre esta decisión. Agradezco de antemano la comprensión, el cariño y el respeto hacia nuestra privacidad. Gracias", concluyó, resaltando que la decisión se da en términos pacíficos y de mutuo acuerdo.

Anuncio de Diego Chávarri sobre el fin de su relación con Thalía Bentin.

¿Ruptura tras confesiones de Gabriela Herrera en 'La Granja VIP'?

Pese a que el popular 'Diablito' mantiene hermetismo sobre el motivo de su ruptura, sus seguidores no tardaron en vincularlo con los aparentes coqueteos y cuestionado acercamiento que tuvo con Gabriela Herrera en 'La Granja VIP'.

Al salir del programa, Chávarri no pudo ocultar que los límites de la amistad se desdibujaron bajo la presión del encierro. Reconoció abiertamente que existió gestos de complicidad y una declaración explícita de gusto mutuo con Gabriela Herrera.

"Nos dijimos que nos gustábamos, no debió decirse, pero se dijo. Pude haber confundido las cosas, pude haber sentido una atracción por ella, pero después me di cuenta de que no, que fue algo del momento y que no debió decirse", indicó tras ser eliminado del reality.

Por su parte, Gabriela Herrera también dejó abierta la posibilidad de ver a Diego Chávarri al salir del programa: "A Diego lo conocía de antes y acá compartimos más. (...) Sí me juntaría con él. Seguramente nos van a ver juntos. (¿Y si Diego al salir estuviera soltero, habría conversación?) No, pero o sea te hablo, estoy tranquila".

Tras esos cuestionados coqueteos y su comportamiento con Gabriela Herrera en La Granja VIP, Diego Chávarri confirmó el fin de su relación con Thalía Bentin y ha solicitado privacidad para ambas familias, prometiendo silencio absoluto sobre los detalles íntimos de la separación.