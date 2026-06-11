Inauguración del Mundial 2026: Sigue AQUÍ el MINUTO a MINUTO del inicio de la máxima fiesta del fútbol

11/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Mundial abrirá oficialmente sus puertas con una ceremonia que promete espectáculo y emoción. Se espera que millones de aficionados seguirán el evento desde diferentes partes del mundo.

Inmediatamente después de la inauguración, se llevará a cabo el primer partido del Mundial 2026, este lo disputarán México vs Sudáfrica , también en el Estadio Azteca, desde las 2:00 p.m. hora peruana. Horas más tarde se llevará a cabo el enfrentamiento entre Corea del Sur vs República Checa, en el Estadio Akron de la ciudad de Guadalajara, a las 9:00 p.m. hora peruana.

Sigue el MINUTO a MINUTO de la Inauguración del Mundial 2026

12:54 | ¡Shakira se presenta! La artista colombiana canta "Dai Dai", el tema del Mundial 2026 junto al nigeriano Burna Boy.

Shakira

12:52 | J Balvin ingresó al Estadio Azteca manejando un auto ficticio. Imponente escenografía en el Estadio Azteca bajo el ritmo de "Que calor"

J Balvin

12:50 | Belinda se presenta junto a los Ángeles Azules con el tema "Por ella".

12:48 | Danny Ocean reemplazó a Maná con la canción "Partidazo"

Danny Ocean

12:46 | Maná abre el espectáculo con el tema "Oye mi amor".

Maná en el mundial

12:44 | ¡Comenzó el show de la inauguración del Mundial!

12:22 | El plantel de México ingresó a la cancha, los futbolistas arribaron al Estadio Azteca al grito de "México, México".

12:15: | Las tribunas del Estadio Azteca ya están repletas de aficionados y en breve iniciará la primera fiesta de apertura con las actuaciones de Shakira, Burna Boy, Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules Maná y Tyla.

11:55: | El plantel de Sudáfrica ya se encuentra dentro del estadio para afrontar el partido inaugural ante México. ¡Los futbolistas ingresaron a la cancha bailando!

¡QUÉ RITMO, MUCHACHOS! 🎉



Sudáfrica llegó bailando y cantando al Azteca para disputar el partido ante México en la inauguración del #MundialEnDSPORTS.



¿Qué puntaje le pones al baile de los africanos? 👇 pic.twitter.com/MvkRtZK37J — DSPORTS (@DSports) June 11, 2026

11:45 | La delegación de México partió rumbo al estadio para enfrentar a Sudáfrica