Claudia Sheinbaum no asistirá a la inauguración del Mundial 2026 en México: ¿Cuál es el motivo de su decisión?

11/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, será la gran ausente en la inauguración del Mundial 2026 que se encuentra programado a llevarse a cabo en el estadio Azteca y que albergará el partido inaugural la competición entre la selección mexicana y Sudáfrica.

Claudia Sheinbaum: la gran ausente en la inauguración de la Copa del Mundo 2026

En diálogo con Exitosa, el periodista de ESPN México, Fernando Villa, compartió su perspectiva de la decisión de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum de ausentarse en la inauguración del Mundial 2026, la misma que también adoptó la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada.

El hombre de prensa calificó ello como un "hecho insólito" y consideró que lo realizan para evitar pasar "un mal momento" por parte de los aficionados que asistirán debido a que el país atraviesa una división debido a temas políticos y sociales.

"El país al menos en temas políticos y sociales está un poco dividido por diversas cuestiones incluso más que en otros años. Creo que se quieren evitar un mal momento o embarazoso frente a los miles de aficionados, las más de 80 mil almas que van a estar en Ciudad de México para la inauguración entre México y Sudáfrica", opinó en un inicio.

Evitar abucheos como en el caso de Donald Trump

Villa puso como reciente ejemplo lo ocurrido con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que fue abucheado en una de las finales de la NBA disputada entre los Nicks y los Spurs, en el Madison Square Garden, el pasado 8 de junio.

"En el caso de México justo no se quieren arriesgar al abucheo y ellos quedar con una mala imagen totalmente", sostuvo el periodista de ESPN México evidenciando que las autoridades políticas buscan evitar vivir ese tipo de situaciones.

La determinación de la presidenta de México rompe con una tradición que ha acompañado a los mundiales celebrados en territorio mexicano. En las ediciones de 1970 y 1986, los entonces presidentes Gustavo Díaz Ordaz y Miguel de la Madrid estuvieron presentes en las ceremonias inaugurales celebradas en la capital del país.

Su lugar en el palco de honor será ocupado por una joven futbolista indígena que difícilmente habría tenido la oportunidad de presenciar el encuentro debido al elevado costo de los boletos.

Como vemos, en el marco de la inauguración del Mundial 2026 se conoció que la gran ausente será la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y en diálogo con nuestro medio el periodista de ESPN México, Fernando Villa, opinó que dicha decisión se debería a temas de carácter político.