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Ollanta Humala se pronuncia tras decisión del PJ: "Se me ha negado la posibilidad de defenderme"

El expresidente Ollanta Humala rechazó la ratificación de su condena de 15 años de cárcel, calificando su situación como un acoso judicial y un "secuestro" perpetrado por los magistrados del Poder Judicial peruano.

El expresidente Ollanta Humala se pronunció en redes.
El expresidente Ollanta Humala se pronunció en redes. (Composición Exitosa)

27/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 27/03/2026

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La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional decidió confirmar la prisión efectiva para el exmandatario Ollanta Humala. Esta resolución deniega el pedido de suspender su condena mientras se espera el resultado final.

El tribunal fundamentó su decisión en el peligro de fuga existente, citando como un factor clave que su esposa, Nadine Heredia, se encuentre actualmente fuera del país tras haber obtenido un asilo político en Brasil.

Humala Tasso se mantiene recluido en el penal de Barbadillo, donde cumple una sentencia de 15 años por lavado de activos. El caso está vinculado a presuntos aportes ilícitos de Odebrecht durante sus campañas presidenciales.

La defensa del líder nacionalista argumentaba que la ejecución de la pena debía detenerse por falta de pruebas directas. Sin embargo, la justicia peruana priorizó asegurar la presencia del sentenciado durante todo el proceso de apelación.

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Defensa política y acusaciones de persecución

Tras conocerse el fallo, el exjefe de Estado utilizó sus redes sociales para cuestionar la legitimidad de su encierro. Según Ollanta Humala, él es el único político en prisión por un presunto aporte de campaña que nunca recibió. Además, el exmandatario afirmó en su cuenta de X que no cometió ningún delito y que el Poder Judicial insiste en mantenerlo "secuestrado" de manera ilegal.

El líder del Partido Nacionalista sostiene que las instituciones ya han confirmado anteriormente la inexistencia de faltas graves, por lo que exige celeridad en el proceso. Según Ollanta Humala, está listo para la discusión del fondo del caso y exhortó a las autoridades a poner fin a lo que denomina un acoso judicial que lleva más de once años.

El Partido Nacionalista exige libertad inmediata

Por su parte, la agrupación política que lidera el exmandatario emitió un comunicado oficial denunciando una supuesta instrumentalización de la justicia. El Partido Nacionalista Peruano calificó la detención como un acto arbitrario ante la opinión pública internacional, solicitando que se garantice una justicia equitativa y totalmente libre de cualquier sesgo o interés político de turno.

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La agrupación también demandó la restitución de su inscripción electoral, la cual fue cancelada tras la sentencia de primera instancia en 2025. El partido considera que estas medidas buscan eliminarlos del mapa político, por lo que exigen la inmediata libertad de su fundador para que pueda ejercer su derecho a la defensa sin restricciones.

Actualmente, el futuro de la condena de 15 años y la vigencia del Partido Nacionalista dependen de la revisión definitiva en la Sala Penal. Esta instancia deberá decidir si ratifica el delito de lavado de activos o si acepta los argumentos de la defensa sobre la falta de tipicidad en los aportes de campaña. 

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