Ollanta Humala: Poder Judicial rechaza pedido para suspender provisionalmente su condena de 15 años de cárcel

27/03/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial (PJ) declaró infundado el pedido formulado por el expresidente Ollanta Humala Tasso que buscaba la suspensión provisional de su condena de 15 años de cárcel por el delito de lavado de activos agravado, impuesta en abril de 2025.

Como se recuerda, el expresidente del Perú fue condenado al hallársele responsable de los financiamientos ilícitos provenientes Venezuela y Brasil para sus campañas presidenciales de los años 2006 y 2011. Mientras el exlíder del Partido Nacionalista cumple condena en el penal de Barbadillo, su esposa, Nadine Heredia, permanece asilada en Brasil para evadir su sentencia de tan 15 años.

(Noticia en desarrollo...)