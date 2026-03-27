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Caso 'Lava Jato'

Ollanta Humala: Poder Judicial rechaza pedido para suspender provisionalmente su condena de 15 años de cárcel

La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró infundado el pedido del expresidente Ollanta Humala para suspender la ejecución provisional de su condena de 15 años por el delito de lavado de activos agravado.

Expresidente Ollanta Humala cumple condena desde abril de 2025.
Expresidente Ollanta Humala cumple condena desde abril de 2025. Andina

27/03/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales / Actualizado al 27/03/2026

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El Poder Judicial (PJ) declaró infundado el pedido formulado por el expresidente Ollanta Humala Tasso que buscaba la suspensión provisional de su condena de 15 años de cárcel por el delito de lavado de activos agravado, impuesta en abril de 2025.

Como se recuerda, el expresidente del Perú fue condenado al hallársele responsable de los financiamientos ilícitos provenientes Venezuela y Brasil para sus campañas presidenciales de los años 2006 y 2011. Mientras el exlíder del Partido Nacionalista cumple condena en el penal de Barbadillo, su esposa, Nadine Heredia, permanece asilada en Brasil para evadir su sentencia de tan 15 años.

(Noticia en desarrollo...)

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