Pedro Castillo: Poder Judicial amplía prisión preventiva del expresidente por 12 meses

27/03/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial amplió la prisión por 12 meses la preventiva del expresidente Pedro Castillo y el exministro Geiner Alvarado por 6 meses, como parte de la investigación por presuntamente formar parte de una organización criminal dedicada a actos de corrupción en la gestión del exmandatario.

Imputaciones al expresidente

Castillo Terrones cumple 36 meses de prisión preventiva, que culminaban el 8 de marzo del 2026. Sin embargo, la orden de ampliación la extiende hasta el 9 de marzo del 2027, según El Comercio. Al expresidente se le acusa de haber liderado una organización criminal enquistada en el Ejecutivo entre 2021 y 2022.

Cabe señalar que mediante una resolución, el magistrado supremo amplió por 20 meses, es decir, hasta agosto del 2027, el plazo de la investigación preparatoria tras el pedido del Ministerio Público.

Como se recuerda, el exjefe de Estado puga una condena de 11 años, 5 meses y 15 días, por el delito de "conspiración para la rebelión" debido al intento de golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022. Aunque su defensa apeló la sentencia, actualmente Castillo se encuentra recluido en el Penal de Barbadillo desde hace cuatro años y dos meses.

Asimismo, el PJ también ordenó la ampliación de la prisión preventiva contra Geiner Alvarado, exministro de la gestión de Castillo, por 6 meses, por lo que continuará recluido hasta el 31 de octubre del 2026. En esta investigación también se encuentra el exministro Juan Silva.

En el proceso se investigan presuntos actos de corrupción vinculados a Petroperú y la compra de Biodíesel; en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la presunta licitación irregular del Puente Tarata por parte de Provías Descentralizado; en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Decreto de Urgencia N°102-2021 para beneficiar con presupuesto a diferentes distritos provinciales vinculados a personas de su círculo de confianza.

Negaron el indulto

En el marco de este caso, el abogado de Pedro Castillo, Walter Ayala, envió un documento a la Presidencia para solicitar a José María Balcázar conceder el indulto presidencial al exmandatario. Sin embargo, el Gobierno respondió descartando la existencia en la agende de la gracia presidencial a favor de procesados o condenados.

"Se informa al país que en la agenda de la Presidencia de la República del Perú no se encuentra pendiente ni programado el otorgamiento de gracia alguna, como indultos, a favor de persona procesada o condenada", señala el comunicado.

Es tras ello que el Poder Judicial amplió por 12 meses la prisión preventiva de Pedro Castillo por liderar presuntamente una organización criminal enquistada en el Ejecutivo y dedicada a actos de corrupción.