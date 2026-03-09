Ollitas comunes vuelven a ser golpeadas por crisis de gas: Pedirán soluciones al MIDIS ante emergencia

09/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, la presidenta de la Red de Ollas Comunes de Lima, Abilia Ramos, señaló que la crisis del gas en el Perú viene afectando a estos espacios solidarios debido al incremento de costos. Asimismo, anunció que sostendrán una reunión con la ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) para buscar soluciones frente a esta emergencia.

Una situación grave golpea a las ollitas comunes

La crisis energética que atraviesa actualmente el Perú ha afectado diversos sectores, uno de ellos han sido las ollitas comunes que ayudan a cientos de ciudadanos para poder tener alimento diario debido al desabastecimiento de gas natural y el alza de precios.

Recordó que en la pandemia del Covid-19 también se vieron agraviados y ahora nuevamente sufren otro golpe con esta crisis del gas. Frente a ello, señaló que es imposible, en este escenario, optar por cocinar a leña debido a que en Lima es escasa encontrarla.

"No han querido vender el balón de gas, han subido el costo y nosotros no podríamos comprar con ese precio. Aparte, el costo de los alimentos también ha incrementado porque al trasladar los productos subió el pasaje. Todo esto ha hecho que las ollas no vayan a cocinar, en algunos lo han hecho con leña. Hay que volver a buscar leña o comprar", explicó.

En tal sentido, subrayó que dicho panorama dificulta que se pueda realizar la entrega de alimentos a los más necesitados lo cual calificó como "muy complejo". En tanto, se dirigió a la premier Denisse Miralles para indicarle que "creo que no vive la realidad" en referencia a que señaló que se estaba evaluando el alza en el precio del balón de gas.

Noticia en desarrollo...