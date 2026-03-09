Premier Miralles culpa a gobiernos pasados por crisis energética: "Durante años los proyectos han sido postergados"

09/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En unos pocos días al frente del país, el gobierno de José María Balcázar afronta su primera gran crisis a raíz de la escasez de gas natural provocado por el incidente con un gaseoducto ubicado en Megantoni. Por ello, el Ejecutivo ha tomado una serie de medidas las cuales han generado polémica en la población en general.

Proyectos energéticos fueron postergados

Estas restricciones impuestas por la administración Balcázar han sido rechazadas por la oposición al señalar que no tienen estrategias claras para afrontar la falta de este vital combustible. A propósito de ello, la premier Denisse Miralles se pronunció al respecto y brindó sus descargos frente a estos comentarios negativos.

La presidenta del Consejo de Ministros señalo que el gobierno de José Balcázar no solo sacará adelante esta crisis, sino que dejará encaminado los proyectos para que una situación similar no pueda ocurrir. Según comentó, estas obras que hubieran servido de respaldo para abastecer de gas al mercado interno, fueron postergadas por anteriores gobierno a raíz de la inestabilidad política que se vive en el Perú.

"Estamos trabajando para reestablecer el servicio energético en el más corto tiempo. Durante años los proyectos claves para fortalecer nuestra seguridad energética han sido postergados en medio de esta inestabilidad política que ha vivido el país en los últimos años. No solo nos estamos haciendo cargo de esta crisis sino que vamos a dejar encaminados los proyectos estratégicos que fortalezcan nuestras infraestructura energética", indicó.

#EnVivo



Denisse Miralles, jefa de PCM: Estamos adoptando medidas responsables en el consumo de energía y en los desplazamientos durante unos pocos días, que nos van a permitir mantener la tranquilidad las siguientes semanas



Encuentra más información en la WEB ►... pic.twitter.com/O1ANx0oW7A — Canal N (@canalN_) March 9, 2026

Plantean la instalación de una plata regasificadora

El propio ministro de Energía y Minas, Ángelo Victorino, había manifestado un discurso similar días atrás a raíz de la crisis energética. Incluso, indicó que este Ejecutivo plantea la instalación de una planta regasificadora en la costa para así contar con las reservas necesarias en caso de que se presente un hecho similar al ocurrido en Megantoni.

"Hay también la posibilidad de instalar una planta regasificadora lo cual es mucho más conveniente para el Perú porque pueda pasar cualquier cosa con Camisea y parar totalmente el suministro de gas, en cambio teniendo una planta tendríamos la oportunidad de comprar gas de donde sea, a parte de tener una reserva propia lo cual evitaría cualquier tipo de colapso", reveló.

En resumen, la premier Denisse Miralles responsabilizó a los gobiernos anteriores de postergar los proyectos energéticos necesarios para evitar una crisis energética como la que se vive en la actualidad. Por ello, aseguró que el Ejecutivo hará su mejor esfuerzo por mitigar la situación.