Si te piden devolver dinero de Yape por WhatsApp, el BCP recomienda hacer esto

13/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con el aumento de las estafas digitales, cada vez son más frecuentes los mensajes que piden devolver dinero recibido por Yape. Esta situación ha generado dudas entre los usuarios, quienes no saben si se trata de una solicitud oficial o de un intento de fraude. Ante ello, el BCP explicó qué se debe hacer en estos casos.

¿Qué hacer si te solicitan por Whatsapp devolver dinero?

La plataforma digital cuenta con un protocolo especial para contactar con quienes recibieron una transferencia realizada por error y así pedir, de manera voluntaria, la devolución del monto.

En caso de que el usuario reporte una transacción errónea o porque realizó un pago diferente al previsto, la billetera digital cuenta con la opción de contactar con el receptor del monto para solicitar la devolución del mismo.

Asimismo, un video compartido recientemente en redes sociales generó dudas entre los usuarios al mostrar el caso de una persona que creyó que un mensaje de Yape por WhatsApp era una estafa. Sin embargo, varios internautas explicaron que esa comunicación forma parte de un procedimiento oficial de la aplicación para atender casos de transferencias enviadas por error, a través de su Centro de Ayuda.

Para identificar una comunicación oficial se debe ver el check al lado del nombre de la empresa o en caso, de querer hacer una revisión más a detalle, los usuarios pueden llamar a los canales de BCP y hacer las consultas.

¿Cómo solicitar la devolución de un "yapeo"?

Si eres de quienes realizaron un envío de dinero por error en Yape, debes seguir una serie de pasos sencillos para intentar recuperar tu dinero.

Iniciar sesión en Yape.

Ingresar al Centro de Ayuda desde la app: "Seleccionar el yapeo que necesitas revertir".

Luego, seleccionar el botón "Me equivoqué al yapear".

Activar la función "Que Yape envíe mensaje"; inmediatamente, la plataforma notificará al destinatario y solicitará la devolución.

Un punto a destacar dentro esta herramienta es que el envío del mensaje no garantiza que el usuario que lo reciba vaya a devolver el dinero que se encuentra en su cuenta bancaria. A modo que, finalmente la decisión queda en la persona que cuenta con el monto en su dispositivo.

Finalmente, la aparición de nuevas herramientas digitales en favor de los usuarios de Yape son de gran ayuda para contrarrestar los problemas relacionados con transacciones erróneos a dispositivos móviles.