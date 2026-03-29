ONPE explica diferencias entre votos válidos, blancos y nulos y cómo influyen en los resultados generales

29/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las Elecciones Generales generan dudas frecuentes entre los ciudadanos sobre cómo se contabilizan los votos y qué tipo de sufragio influye directamente en los resultados oficiales del proceso electoral nacional.

Una de las principales interrogantes gira en torno a la diferencia entre votos válidos, votos en blanco y votos nulos, categorías que aparecen en el conteo final, pero que no cumplen el mismo rol dentro del sistema electoral.

De acuerdo con información difundida por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), estos tres tipos de votos son registrados, pero solo uno de ellos tiene impacto directo en la elección de autoridades.

Entender esta diferencia resulta fundamental, ya que permite a los votantes tomar decisiones informadas al momento de sufragar y comprender cómo se construyen los porcentajes que finalmente determinan a los candidatos ganadores.

¿Qué votos sí cuentan en el resultado?

Según la ONPE, los votos válidos son aquellos que se emiten correctamente al marcar con una cruz o aspa dentro del recuadro del candidato o partido político elegido. Estos votos son los únicos que se consideran para definir resultados oficiales.

"Los votos válidos son los que expresan una intención clara del elector", señala.

En contraste, los votos en blanco se registran cuando el ciudadano entrega la cédula sin marcar ninguna opción. Este tipo de voto refleja una ausencia de preferencia, pero no se asigna a ningún candidato ni influye en el cálculo final.

Por otro lado, los votos nulos o viciados ocurren cuando hay errores en la marcación. Por ejemplo, si se marcan dos opciones, se dibuja fuera del recuadro o se usan símbolos no permitidos. En estos casos, el voto queda automáticamente invalidado.

¿Cómo influyen los votos blancos y nulos?

Aunque los votos blancos y nulos no suman a ningún candidato, sí forman parte del total de votos emitidos. Esto significa que pueden afectar indirectamente los porcentajes finales, al reducir la base de votos válidos sobre la cual se hace el cálculo.

Según la ONPE, este detalle es clave para entender por qué un candidato puede obtener un alto porcentaje sin necesariamente contar con la mayoría absoluta del total de electores que participaron en la jornada electoral.

En ese sentido, la entidad recalca la importancia de emitir correctamente el voto, ya que los errores pueden dejar sin efecto la participación del ciudadano en la definición de autoridades.

El organismo también recuerda que el voto en Perú es obligatorio, por lo que acudir a las urnas implica no solo cumplir con una obligación cívica, sino también ejercer el derecho de elegir de forma válida.