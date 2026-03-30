Elecciones 2026: ¡Confirmado! Jóvenes podrán votar con DNI amarillo el 12 de abril, según el Reniec

30/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención jóvenes! El DNI amarillo ya no es impedimento para ejercer tu voto en las Elecciones Generales 2026. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) confirmó que los ciudadanos que cumplieron los 18 años y aún tienen ese documento de identidad podrán sufragar el 12 de abril.

Reniec: Uso del DNI amarillo en las Elecciones 2026

Estamos a pocas semanas de que se lleve a cabo las Elecciones Generales 2026 para elegir al próximo presidente del Perú, así como vicepresidente, senadores, diputados y titulares del Parlamento Andino. En el marco de los preparativos para que los comicios se ejecuten sin contratiempos, surge una noticia que sorprende a la ciudadanía.

El Reniec, mediante la Resolución Jefatural N° 000039-2026/JNAC/RENIEC, dispuso que los jóvenes que ya cumplieron la mayoría de edad (18 años), o que los cumplirán hasta el día de la jornada electoral, podrán sufragar utilizando el DNI amarillo.

Cabe destacar que, de acuerdo a la normativa vigente en las normas legales del Diario Oficial El Peruano, esta medida tiene carácter excepcional y se aplicará únicamente para este proceso electoral del 12 de abril, en línea con acciones destinadas a facilitar el ejercicio del sufragio.

¿Por qué se podrá votar con el DNI amarillo?

La resolución del Reniec también precisa que el permitir que los jóvenes que cumplen 18 años hasta el 12 de abril o los mayores de edad que aún no cambian su documento al DNI adulto, voten, se enmarca en una línea de actuación institucional orientada a garantizar la participación ciudadana en el proceso electoral, evitando que exigencias formales limiten el ejercicio de derechos fundamentales.

"A quedado todavía un grupo de jóvenes que no lograron cambiar su DNI, actualizarlo, y todavía tienen el amarillo. Para eso Reniec tomó la importante decisión de que el 12 de abril podrán votar con su DNI amarillo, en el que todavía tienen cara de niño, pero que sí es un adulto, un ciudadano listo para ejercer su voto", precisó, Karim Pardo, vocera del Reniec.

Asimismo, se puso en conocimiento del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) el texto completo de la resolución.

¿Se podrá votar con el DNI azul o el DNI electrónico vencido?

¡Pero no solo los jóvenes de 18 años que tienen aún el DNI amarillo podrán votar! Pues bien, de acuerdo al Reniec, el 12 de abril los ciudadanos también podrán votar con su DNI azul vencido y el DNI electrónico caduco.

Esa medida se implementó tras la emisión de la Resolución 000030-2026/JNAC/RENIEC que prorrogó la vigencia del documento nacional de identidad de manera excepcional hasta el día de las Elecciones Generales 2026.

Además, se señaló que los mayores de 60 años que cuenten con DNI azul con la anotación "no caduca" no tienen la necesidad de renovarlo.

De esa forma, el Reniec, con el objetivo de cerrar brechas de participación ciudadana, confirmó que se permitirá a los jóvenes, que cumplieron los 18 años y aún cuentan con el DNI amarillo, votar en las Elecciones Generales 2026, que se desarrollará el domingo 12 de abril a nivel nacional.