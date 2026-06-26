ONPE rechaza acusaciones de su exsecretario general sobre presunta manipulación de sistemas

26/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) emitió un comunicado oficial rechazando las acusaciones formuladas por su exsecretario general, Elar Juan Bolaños Llanos, quien había denunciado presunta manipulación en los sistemas de cómputo de cara a las elecciones regionales y municipales.

La institución aclaró que su salida no se produjo por renuncia aceptada, sino por la conclusión de su designación debido a pérdida de confianza, en aplicación de la Resolución Jefatural N.º 000100-2026-JN/ONPE.

La salida del exsecretaria

Bolaños presentó el 23 de junio una carta de renuncia en la que señalaba supuestas irregularidades en los equipos informáticos y en procesos administrativos de la ONPE. Sin embargo, la entidad precisó que dicho escrito no fue admitido y que las acusaciones nunca habían sido reportadas previamente durante su gestión.

En respuesta, la jefatura nacional dispuso que la Gerencia de Recursos Humanos y la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios iniciaran una investigación preliminar para esclarecer los hechos.

ONPE señala que exsecretario nunca presentó pruebas ni advertencias de presuntas irregularidades.

Resguardan equipos

Como medida preventiva, se ordenó el aislamiento y lacrado de los equipos informáticos asignados a Bolaños, además de comunicar el caso a la Procuraduría Pública para eventuales acciones judiciales.

La ONPE subrayó que, en su calidad de máxima autoridad administrativa, el exfuncionario tuvo a su cargo la aprobación y supervisión de contrataciones de bienes, servicios y obras durante los procesos electorales, por lo que sus responsabilidades también serán objeto de revisión.

El comunicado enfatizó que, pese a haber ejercido funciones como oficial de Integridad, Bolaños nunca emitió advertencias ni denuncias internas sobre las irregularidades que ahora menciona. La ONPE sostuvo que sus afirmaciones carecen de sustento y que los hechos señalados estaban bajo su responsabilidad directa.

Jefe interino rechaza acusaciones

Cabe señalar que el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, horas antes declaró, en diálogo con Exitosa, que la carta de renuncia de Elar Bolaños Llanos "no prueba nada" y que, por ello, no fue aceptada.

Pachas explicó que la institución ya había emitido una resolución concluyendo la designación de Bolaños por pérdida de confianza, debido a retrasos en la gestión de contrataciones. Rechazó categóricamente las acusaciones y recalcó que el documento presentado por el exsecretario no adjuntaba respaldo documental ni pruebas instrumentales que acreditaran sus señalamientos.

🔴🔵 #EligeBien ✅🇵🇪 | En diálogo con Exitosa, el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, rechazó las declaraciones del exsecretario general Elar Juan Bolaños, quien había formulado acusaciones sobre una presunta manipulación de información y documentos dentro de la... pic.twitter.com/O0gIh7GGcl — Exitosa Noticias (@exitosape) June 26, 2026

La salida de Elar Bolaños Llanos y sus denuncias han generado un nuevo frente de cuestionamientos sobre la transparencia de la ONPE en pleno proceso electoral. La institución, sin embargo, busca reafirmar su compromiso con la preparación de los comicios subnacionales del 4 de octubre y con las investigaciones internas que permitan esclarecer lo ocurrido.

La investigación preparatoria del caso será clave para determinar si las acusaciones responden a irregularidades reales o a un conflicto administrativo derivado de la pérdida de confianza en el exfuncionario.