JNE entregará credenciales a la fórmula presidencial ganadora de la segunda vuelta el 15 de julio

26/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, informó este viernes 26 de junio que la entrega de credenciales a la fórmula presidencial ganadora de la segunda vuelta será el próximo 15 de julio.

De acuerdo con los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al 99.88 % de las actas contabilizadas, Keiko Fujimori lidera las preferencias de la ciudadanía con 50.12 %, por sobre los 49.87 % de Roberto Sánchez.

(Noticia en desarrollo...)