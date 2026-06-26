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JNE entregará credenciales a la fórmula presidencial ganadora de la segunda vuelta el 15 de julio

El presidente del JNE, Roberto Burneo, anunció que el 15 de julio será la entrega de las credenciales a la formula presidencial ganadora de la segunda vuelta electoral.

JNE programa entrega de credenciales a ganador de la segunda vuelta.
JNE programa entrega de credenciales a ganador de la segunda vuelta. Composición Exitosa

26/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien / Actualizado al 26/06/2026

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El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, informó este viernes 26 de junio que la entrega de credenciales a la fórmula presidencial ganadora de la segunda vuelta será el próximo 15 de julio

De acuerdo con los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al 99.88 % de las actas contabilizadas, Keiko Fujimori lidera las preferencias de la ciudadanía con 50.12 %, por sobre los 49.87 % de Roberto Sánchez

(Noticia en desarrollo...)

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