Delia Espinoza: JNJ abre investigación preliminar por presuntas infracciones cuando fue Fiscal de la Nación

25/06/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) resolvió abrir una nueva investigación preliminar contra la exfiscal de la Nación y actual decana del Colegio de Abogados de Lima, Delia Espinoza Valenzuela.

La decisión, adoptada mediante la Resolución N.° 398-2026, responde a denuncias que cuestionan su actuación en distintos momentos de su gestión como fiscal suprema y como titular del Ministerio Público. El procedimiento se enmarca en las competencias de la JNJ y busca determinar si existen responsabilidades disciplinarias o administrativas que ameriten sanción.

Espinoza será nuevamente investigada

Hechos materia de investigación

La resolución precisa tres aspectos centrales. El primero corresponde a la denuncia interpuesta contra once congresistas, vinculada a un proyecto que permitía a legisladores que fueron parte de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional cobrar sueldo y pensión al mismo tiempo. De hecho, dos días antes el Congreso oficializó la inhabilitación por 10 años de la colegiada por este caso.

Sobre este primer punto, la JNJ cuestiona si la actuación de Espinoza se ajustó a los límites de la inviolabilidad parlamentaria o si incurrió en un exceso funcional.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | El Congreso oficializó, a través de una Resolución Legislativa, la inhabilitación por 10 años de Delia Espinoza, por lo que la exfiscal de la Nación no podrá ejercer funciones públicas durante dicho periodo.



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El segundo hecho se refiere a un presunto desacato a la Ley N.° 32130, publicada en octubre de 2024, que modificó el Código Procesal Penal para "fortalecer" la función investigadora de la Policía Nacional y agilizar procesos penales.

Según la denuncia, Espinoza habría dispuesto públicamente la inaplicación de la norma alegando su inconstitucionalidad, pese a que la ley tenía plena vigencia desde su publicación.

El tercer punto está vinculado a la presunta "sobreprotección" al fiscal José Domingo Pérez Gómez. En abril de 2025, tras la sanción de suspensión impuesta por la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, Espinoza denunció penalmente al jefe de dicho órgano, Juan Fernández Jerí, por abuso de autoridad y prevaricato.

La entidad le atribuye a la exfiscal el haber interferido en la autonomía del sistema disciplinario para favorecer a un fiscal cercano a su gestión.

#LOULTIMO: JNJ ABRE NUEVA INVESTIGACION PRELIMNAR CONTRA DELIA ESPINOZA



Mediante Resolución 398-2026, la @JNJPeru ha acogido nuestra denuncia; y, a resuelto abrir unanueva investigación preliminar contra la ex Fiscal de la Nación y actual decana del CAL, Delia Espinoza.

En esta... pic.twitter.com/TVV3OOuHPK — Luis Miguel Caya (@LuisMiguelCaya) June 25, 2026

Procedimiento y plazos

La JNJ otorgó a Espinoza un plazo de diez días hábiles para presentar sus descargos y acompañar pruebas que considere pertinentes. Tras esta etapa, el organismo decidirá si corresponde archivar el caso o continuar con las actuaciones previstas por ley.

Cabe señalar que la apertura de investigación preliminar no implica una determinación de responsabilidad, sino la recopilación de información para evaluar la denuncia.

La nueva indagación contra Delia Espinoza se suma a otros procesos que han marcado su trayectoria en el Ministerio Público y pone otra vez en discusión la relación entre la JNJ y la exfiscal de la Nación, especialmente en un contexto político donde las decisiones de la Fiscalía han tenido impacto directo en el Congreso y en la lucha contra la corrupción.

El desenlace de este procedimiento será clave para definir la responsabilidad de Espinoza y para evaluar el rol de la JNJ como órgano de control disciplinario en el sistema de justicia peruano.