Stefano Peschiera se pronuncia luego de su reunión con Keiko Fujimori: "Estamos contentos de ser incluidos en esta propuesta"

26/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A poco de conocerse los resultados oficiales al 100% de la ONPE, que definirán al candidato presidencial que asumirá la Presidencia de la República durante los próximos cinco años, la candidata Keiko Fujimori, quien actualmente lidera el conteo de votos, se reunió con los deportistas olímpicos Stefano Peschiera y Nicolás Pacheco. Durante el encuentro, presentaron propuestas orientadas al fortalecimiento del deporte en el país.

Deportistas se reunieron con la candidata presidencial Keiko Fujimori

Esta mañana del viernes 26 de junio, la candidata presidencial, Keiko Fujimori recibió una serie de visitas en su local de campaña para sostener reuniones con diferentes figuras políticas y deportivas. Una de las que más llamó la atención fue la asistencia de los dos deportistas nacionales Stefano Peschiera y Nicolás Pacheco para tratar aspectos relacionados a esta importante área en el país.

A su salida del establecimiento, el deportista Stefano Peschiera mencionó que la reunión ha sido con miras de los próximos Juegos Panamericanos que se darán en Lima el siguiente año, es decir, en el 2027

"Nos ha confirmado, lo mismo que ya ha confirmado antes sobre los Juegos Panamericanos, sobre el IPD y consideramos que son buenas medidas que han tomado porque tienen un plan muy bien estructurado, muy bien pensado y la iniciativa de recibirnos para escucharnos ya demuestra un montón de este gobierno, estamos contentos de ser incluidos en esta propuesta", enfatizó el deportista.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | Los deportistas olímpicos Stefano Peschiera y Nicolás Pacheco sostuvieron una reunión con la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, donde presentaron propuestas orientadas al fortalecimiento del deporte en el país.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital... pic.twitter.com/5GwHZCtd0z — Exitosa Noticias (@exitosape) June 26, 2026

Tras concluir la reunión, que se prolongó por poco más de una hora durante la mañana, el deportista manifestó que su principal objetivo era impulsar un trabajo con visión de futuro, para que las próximas generaciones que decidan dedicarse al deporte cuenten con mayores oportunidades y el respaldo del gobierno que eventualmente podría asumir el poder.

"Que deje un legado para que podamos copiar y para que podamos seguir trabajando hacia el futuro y que los deportistas que hoy en día se ven desatendidos puedan ser tomados en cuenta", expresó.

Apoyo de Stefano Peschiera a la candidata presidencial Keiko Fujimori

Anteriormente, a horas que se lleve a cabo la segunda vuelta, Stefano Peschiera usó sus redes sociales para comunicar su postura a favor de la lideresa de Fuerza Popular mediante un mensaje en el que mencionaba "dejar el ego de lado" y acudir a las urnas en respaldo a la candidata Keiko Fujimori.

Finalmente, que se concrete esta reunión entre ambas figuras hace que se tomen en cuenta aspectos relevantes en torno al deporte peruano y sus siguientes representantes.