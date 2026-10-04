ERM 2026: Piero Corvetto no asiste a su local de votación en el que era presidente de mesa

04/10/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La jornada electoral en el colegio Markham College, en Miraflores, registró retrasos debido a la ausencia de varios miembros de mesa. Entre los ciudadanos designados para cumplir esta función se encontraba Piero Corvetto, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), quien no acudió a cumplir con su deber.

Piero Corvetto no asistió a ser miembro de mesa

El exjefe de la ONPE fue designado presidente de una de las mesas de sufragio instaladas en este centro educativo. Sin embargo, su ausencia, junto con la de otros miembros titulares y suplentes, impidió que varias mesas pudieran iniciar sus actividades con normalidad durante las primeras horas de la jornada.

Dicha situación generó incertidumbre y molestia entre los electores que acudieron al Markham College para emitir su voto. Según se informó desde el lugar, cerca de 10 mesas permanecían sin instalarse debido a que sus miembros no se presentaron. El retraso afectó a numerosos ciudadanos que esperaban en las colas para sufragar.

🔴🔵 #EligeBien2026 ✅ | En el colegio Markham de Miraflores la jornada electoral ha sufrido retraso debido a que cerca de 10 mesas sus miembros titulares o suplentes no se han presentado, generando retraso y molestia en los electores, entre ellos el candidato a la alcaldía de este distrito Jorge Muñoz. Ante este escenario, algunos adultos mayores aceptaron ser voluntarios para poder abrirlas. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) October 4, 2026

Entre los electores que llegaron al local se encontraba el candidato a la alcaldía de Miraflores, Jorge Muñoz, quien también se vio afectado por la demora registrada en el proceso de instalación de las mesas.

Frente a esta situación, algunos ciudadanos que se encontraban en las filas aceptaron asumir voluntariamente la función de miembros de mesa, principalmente adultos mayores. Sin embargo, otros electores se negaron a participar, lo que complicó aún más la apertura de las mesas.

La ausencia de Corvetto ocurre meses después de su salida de la ONPE. El exfuncionario se desempeñó como jefe del organismo electoral hasta el 21 de abril de este año, cuando dejó el cargo tras cuestionamientos relacionados con las demoras registradas en el traslado de material electoral durante los comicios generales.

¿Cuál es la sanción que deberá asumir Piero Corvetto?

Respecto a la sanción por no cumplir con la función de miembro de mesa, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) establece una multa de S/ 275, equivalente al 5% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT). Esta sanción también alcanza a los ciudadanos que, encontrándose en la fila de un local de votación, se nieguen a asumir la función cuando sean requeridos para completar una mesa.

Finalmente, la situación en el Markham College evidenció las dificultades generadas por la falta de miembros de mesa como en el caso de Piero Corvetto y el impacto que estas ausencias pueden tener en el normal desarrollo de la jornada electoral.