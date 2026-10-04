¿Cuándo termina la Ley Seca por las ERM 2026?: conoce hasta qué hora estará vigente la prohibición

04/10/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La Ley Seca por las ERM 2026 continúa vigente a nivel nacional, pero ¿hasta qué hora se mantendrá la prohibición de vender bebidas alcohólicas? Conoce la fecha y hora exactas en que terminará la medida.

¿Cuándo termina la Ley Seca por las ERM 2026?

La denominada Ley Seca comenzó a regir a las 8:00 a. m. del sábado 3 de octubre y se mantendrá vigente durante el desarrollo de las elecciones. Según el JNE, la medida culminará a las 8:00 a. m. del lunes 5 de octubre, por lo que la restricción se extiende durante 48 horas.

La disposición está contemplada en el artículo 351 de la Ley Orgánica de Elecciones, que establece que durante este periodo no está permitido el expendio de bebidas alcohólicas de ninguna clase.

Además, los establecimientos o espacios comerciales dedicados exclusivamente a esta actividad deben permanecer cerrados mientras dure la prohibición.

Así que, para quienes tenían la duda dando vueltas, la respuesta es clara: la Ley Seca no termina al finalizar la votación del domingo, sino recién la mañana del lunes 5 de octubre.

¿Qué pasa si un local incumple la prohibición?

Ojo con este punto, porque la restricción no es solo un aviso de rigor por las elecciones. Los comercios que incumplan la Ley Seca pueden enfrentar sanciones establecidas en la legislación electoral.

De acuerdo con el artículo 390 de la Ley Orgánica de Elecciones, quienes hagan funcionar establecimientos destinados exclusivamente al expendio de bebidas alcohólicas durante el periodo prohibido pueden recibir una pena privativa de la libertad no mayor de seis meses, además de una multa.

El Peruano precisa que, para las ERM 2026, esta sanción económica no es menor al 10 % del ingreso mínimo vital multiplicado por 30 días de multa, equivalente a S/ 3,390.

Pero hay otra precisión importante para los electores. La Ley Seca está enfocada en impedir el expendio de bebidas alcohólicas y no establece que una persona no pueda consumir lo que ya tenga en su vivienda. Sin embargo, eso no significa que se pueda acudir al local de votación en estado de ebriedad.

Juan Heredia, especialista de capacitación y formación electoral de la ONPE, explicó que la PNP no permitirá el ingreso de personas en estado de ebriedad a los centros de votación.

Además, si un elector llega a su mesa en esas condiciones, los miembros de mesa pueden pedirle que se retire y vuelva cuando hayan pasado los efectos del alcohol.

"Lo recomendable es que los miembros de mesa le indiquen que vaya, tome un café, descanse un rato y que vuelva, porque todos tenemos que emitir un voto consciente", expresó Heredia.

Así, la Ley Seca por las ERM 2026 termina a las 8:00 a. m. del lunes 5 de octubre. La prohibición impide el expendio de bebidas alcohólicas y contempla sanciones para los establecimientos que incumplan la medida.