ERM 2026: Susel Paredes pide a los votantes respetar los resultados electorales

04/10/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

Susel Paredes, postulante a la Alcaldía de Lima por Ahora Nación, hizo un llamado a la ciudadanía a vivir con tranquilidad las Elecciones Regionales y Municipales 2026, y respetar los resultados que se conozcan luego del cierre de las mesas de votación,

La política, antes de acudir a su local de votación, participó en el tradicional desayuno electoral junto a personas cercanas a su campaña en el barrio de Monserrate, en el Cercado de Lima. Durante su intervención ante los medios, indicó que espera que la jornada se desarrolle como una fiesta democrática y sin conflictos entre los participantes.

Paredes pide calma electoral

La candidata sostuvo que los ciudadanos son quienes tienen la última palabra mediante su voto. En ese sentido, remarcó que aceptará la decisión que adopten los electores una vez que se conozcan los resultados oficiales de los comicios.

"Aquí el que manda es el pueblo", afirmó Paredes durante sus declaraciones, al referirse a la importancia de respetar la voluntad expresada en las urnas. La candidata agregó que obedecerá lo que determine la ciudadanía al término de la jornada electoral.

Candidata acudió a votar a su jurisdicción

Luego de compartir el desayuno con integrantes de su entorno, Paredes se trasladó hasta el distrito de Lince, donde tenía previsto cumplir con su deber ciudadano y emitir su voto.

El llamado de Paredes también ocurre en un contexto en el que las autoridades electorales han pedido a candidatos y organizaciones políticas mantener una actitud responsable durante la jornada.

🔴🔵 #EligeBien2026 ✅ | La candidata a la alcaldía de Lima por Ahora Nación, Susel Paredes, emitió su voto en el centro educativo Santa Isabel en Lince y tras ello, envió un mensaje contra el JNE. Aseguró que no les dio seguridad a los candidatos con respecto a si le dará las credenciales a López Aliaga si la lista de Renovación Popular resulta ganadora. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL Lee también ERM 2026: Piero Corvetto no asiste a su local de votación en el que era presidente de mesa October 4, 2026

Autoridades piden respetar resultados

Un día antes de los comicios, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, también pidió a candidatos, organizaciones políticas, personeros y simpatizantes esperar los resultados con serenidad y respetar la decisión expresada por los ciudadanos.

El titular del organismo electoral señaló que cualquier controversia deberá ser resuelta mediante los mecanismos establecidos por la ley, en lugar de recurrir a confrontaciones durante el proceso.

En esa línea, el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral exhortó recientemente a los actores políticos a desarrollar la campaña con respeto y sin violencia.

Con su mensaje, Susel Paredes reiteró que respetará la decisión de los electores, a la espera de los resultados que determinen quiénes asumirán las nuevas autoridades municipales y regionales.