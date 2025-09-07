Presidencia celebra nuevo triunfo del pan con chicharrón: "Nuestra gastronomía no tiene comparación"

07/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luego de unos días de mucha expectativa, este domingo 7 de septiembre, el streamer español Ibai Llanos anunció los resultados de la semifinal del Mundial de Desayunos entre el Perú y Chile. Por el lado peruano fue el pan con chicharrón el elegido para representarnos, mientras que la Marraqueta fue el plato seleccionado del bando chileno.

Y con un total de 9.837.000 millones de votos, el potaje nacional se coronó como el ganador superando a su rival por casi 2 millones de votos. Ahora, el desayuno a base de cerdo se enfrentará en la gran final de este certamen digital ante la famosa arepa de Venezuela.

Presidencia celebra nuevo triunfo del pan con chicharrón

Como ya se dio en anteriores oportunidades, las principales autoridades políticas han expresado su alegría por este triunfo peruano. Ahora, la cuenta oficial de la Presidencia del Perú no se quedó atrás y publicó un jovial mensaje destacando en general a toda nuestra gastronomía.

Además, compartieron una serie de datos positivos sobre el pan con chicharrón y la carne de cerdo, la cual es una de las más consumidas en todo el país.

"¡El Perú es clave y finalista en el Mundial de Desayunos! Nuestra gastronomía no tiene comparación por su sabor y aporte en la economía peruana", indicaron.

Perú clasifica al Mundial de Desayunos

Dina Boluarte asegura que el pan con chicharrón será campeón

Dina Boluarte no fue ajena a la tendencia del Mundial de Desayunos y este domingo visitó el comedor popular Santa Rosa de Lima de Lurín para compartir con un grupo de madres de familias un pan con chicharrón.

Como en casi todas sus apariciones públicas, la mandataria no declaró a la prensa, pero si dejó un mensaje para el país. En este discurso, la jefa de Estado pidió al público nacional continuar apoyando a este clásico desayuno peruano hasta alcanzar el título de campeón.

"El pan con chicharrón, vamos a quedar en el primer lugar en el mundo. Buen provecho, Perú", indicó.

Es importante precisar que el streamer español Ibai Llanos anunció que las votaciones para la gran final entre el pan con chicharrón y la arepa de Venezuela, comenzarán este lunes 8 de septiembre desde el mediodía.

De esta manera, la cuenta oficial de la presidencia de la República celebró el nuevo triunfo del pan con chicharrón en el Mundial de Desayunos al vencer con casi 10 millones de votos a la marraqueta del vecino país de Chile.