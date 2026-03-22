¡Orgullo peruano! National Geographic nombra a la Huacachina como uno de los oasis más bellos del mundo

22/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Perú en los ojos del mundo! La Huacachina, el único oasis natural de Sudamérica y uno de los mayores atractivos turísticos de Ica, ha sido nombrado uno de los más bellos del planeta por un artículo de la revista National Geographic.

Oasis de la Huacachina entre los 6 mejores del mundo

Este atractivo natural de nuestro país fue destacado por la sección de Viajes de la organización global, señalando que sus aguas de tonos esmeralda tienen propiedades medicinales y que han estado rodeadas de misticismo desde tiempos antiguos.

También señala que, durante el siglo XX, el lugar fue convertido en un balneario exclusivo para la élite limeña, y aun hoy es un destino donde se combinan el lujo y la naturaleza más árida.

Ubicada en medio de las dunas más altas del Perú, la Huacachina se localiza al oeste de la ciudad de Ica y al suroeste del país. En el centro, se encuentran aguas verdes de la laguna del mismo nombre, rodeadas de palmas.

En quechua, Huacachina significa 'mujer que llora'. Según la leyenda, esta laguna nace de las lágrimas de una hermosa mujer de ojos verdes, que lloraba la muerte de su ser amado.

La laguna se caracteriza por su rica biodiversidad, que ahora está protegida al haberse declarado la Huacachina y el desierto subtropical a su alrededor como Área de Conservación Regional. En sus aguas descansan aves y nadan peces, además de los botes con personas que las recorren.

La sección 'Viajes' de la revista National Geographic destacó a la Huacachina entre los 6 oasis más bellos.

Pero esta no es la única mención internacional que obtiene el famoso oasis de la Huacachina. Un año atrás, la cadena BBC Mundo dedicó un reportaje donde afirmó que este atractivo turístico de Ica sobresale por su belleza extraordinaria, historia y dimensiones.

Además, el lugar ofrece al visitante experiencias únicas: desde relajarse en las orillas de la laguna, hasta aventurarte en sus impresionantes dunas con emocionantes paseos en buggy o practicar sandboarding.

¿Qué otros oasis del mundo están incluidos en la lista?

En el artículo en mención de NatGeo, nuestro oasis natural está incluido junto a otros como Siwa, ubicado en lo más profundo del desierto Líbico, cerca de la frontera con Libia, en Egipto. Presenta aguas turquesa, arena blanquecina y palmeras.

Otro oasis que resaltó la revista es el Erg de Ubari, un océano de dunas gigantes extendido por el suroeste de Libia, con grandes lagunas que contrastan con su entorno rojizo.

La Huacachina, el único oasis natural de Sudamérica ubicado en las dunas más altas del Perú, fue considerado como uno de los más bonitos del mundo en un artículo de la revista National Geographic.