Gobierno presenta resultados del Plan de Seguridad Ciudadana: Caen 599 bandas y 10 mil detenidos

22/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este domingo 22 de marzo, el Gobierno presentó los primeros resultados del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad, a 12 días de su ejecución. La presentación estuvo a cargo del premier Luis Arroyo Sánchez.

Caen 7 organizaciones criminales y más de 10 mil detenidos en 12 días

La actividad, en compromiso con la protección de la ciudadanía, se realizó en la sede de la División de Emergencia de la Policía Nacional del Perú (PNP), con la participación del ministro del Interior, José Zapata, y altos mandos policiales.

Las intervenciones ejecutadas a nivel nacional durante este corto periodo, como parte de la ofensiva frontal contra el delito, permitieron la detención de 9900 ciudadanos peruanos y 606 extranjeros implicados en diversos ilícitos.

También cayeron 2940 personas con requisitoria vigente y se intervino a 1455 extranjeros por infracciones a la Ley de Migraciones.

En esa línea, la PNP también asestó importantes golpes a las economías ilegales para evitar que los instrumentos de violencia continúen amenazando vidas inocentes: se incautaron 297 armas de fuego, 197 armas blancas y 162,572 unidades de material explosivo.

Respecto a la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, los agentes decomisaron más de 120 mil ketes de pasta básica de cocaína, más de 7 mil envoltorios de marihuana y aproximadamente 985 kilos de clorhidrato de cocaína.

Según el presidente del Consejo de Ministros, estos resultados reflejan la decisión del Ejecutivo de actuar con firmeza frente al crimen organizado y recuperar la seguridad para la población.

"En el marco del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad, como Gobierno estamos intensificando nuestras acciones para derrotas con mayor firmeza este flagelo que golpea a la población en todo el país", sostuvo.

Asimismo, Luis Arroyo indicó que el gobierno del presidente José María Balcázar continuará reforzando las acciones operativas y de inteligencia para consolidar estos resultados y ampliar su impacto en las zonas más golpeadas por la delincuencia.

Patrullero de la PNP vuelca tras accidente en Lince

Un accidente de tránsito se registró durante las primeras horas de la mañana de este domingo en Lince, el choque involucró a un patrullero de la Policía Nacional y una camioneta, dejando a un efectivo herido.

Según lo narrado por testigos y captado por una cámara de seguridad el vehículo policial venía de la cuadra 14 de la avenida Petit Thouars y chocó con otra unidad que buscaba cruzar pasando por la calle Manuel Segura.

Algo que se observa en las cámaras de seguridad es que el vehículo negro intenta cruzar cuando el semáforo acababa de cambiar, ello se aprecia por el peatonal que autoriza a cruzar en la avenida Petit Thouars, por lo que alguna de las dos unidades implicadas habría pasado el semáforo en rojo.