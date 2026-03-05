Bomberos logran controlar gigantesco incendio en almacén de Comas: Dos personas resultaron afectadas

05/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El gigantesco incendio que se registró hace unas horas en un almacén de colchones en Comas fue controlado por el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Fueron necesarios más de 40 unidades y 140 bomberos para controlar el siniestro, debido a que en el lugar había materiales inflamables.

Bomberos controlan incendio en Comas

El incendio de código 4 fue controlado aproximadamente a las 2:20 de la madrugada, informó nuestro reportero Michael Sánchez. También, el comandante departamental de Lima Norte, Jaime Carrasco, dio más alcances sobre el siniestro.

"Han sido cerca de 6000 m² que han estado totalmente prendidos, con insumos para colchones, tanto la parte material como los productos químicos que utilizaban para hacer reactivos como la espuma. Estos, al encontrar mucha temperatura, han encendido y producido este gran incendio", dijo Carrasco en un inicio.

Consultado sobre las posibles causas del siniestro, el comandante afirmó que por ahora está siendo materia de investigación por parte de la Policía Nacional del Perú. "Nosotros, cuando fuimos contactados, ya teníamos un incendio muy grande y desproporcionado, que es poco común", indicó.

Asimismo, informó que la falta de agua fue un problema constante, debido a que el siniestro ocurrió en una zona industrial. Fueron necesarias 20 cisternas, 44 unidades y 144 bomberos para atender la emergencia, que duró aproximadamente cinco horas.

Cabe resaltar que las imágenes difundidas en redes sociales mostraban que las llamas alcanzaban varios metros de altura, a lo que se sumaba una gran columna de humo que se desvanecía en el cielo

🔴🔵 Bomberos controlan incendio de grandes proporciones en Comas: un bombero y un civil resultaron afectados.



Incendio afectó a dos personas

El comandante Carrasco también informó que un bombero resultó afectado debido a la explosión de un cilindro que le produjo quemaduras de primer y segundo grado. El hombre de rojo fue atendido inmediatamente por personal del SAMU y se encuentra fuera de peligro.

Por otro lado, Cintia Torres, vocera del SAMU, informó que, además del bombero que sufrió quemaduras, una vecina de la zona también resultó afectada, debido a que tuvo una crisis de ansiedad, por miedo a que el fuego se propague a las viviendas aledañas.

"Felizmente ambos se encuentran bien y han sido dados de alta por las unidades del SAMU", declaró para nuestro medio.

Tras varias horas de intenso trabajo, los bomberos lograron controlar el incendio que consumió el almacén de colchones en Comas. Dos personas resultaron afectadas, aunque se encuentran fuera de peligro. Las autoridades indicaron que las causas del siniestro aún son investigadas por la Policía Nacional del Perú.