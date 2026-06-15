Consulados no han registrado incidentes o irregularidades en voto extranjero: "Teníamos observadores de transparencia"

15/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

En declaraciones a Exitosa, el embajador Pedro Bravo, director de Comunidades Peruanas en el Exterior, aseguró que los consulados no han registrado incidentes ni irregularidades en el desarrollo del voto de los peruanos en el extranjero.

No se presentaron percances en votaciones del exterior

En el marco de la Segunda Elección Presidencial, los votos provenientes del extranjero fueron decisivos en el panorama del conteo que lleva a cabo la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) debido hasta antes de que no lleguen a teritorio nacional, el candidato presidencial Roberto Sánchez llevaba ligera ventaja sobre su contendora Keiko Fujimori, sin embargo, cuando llegaron la representante de Fuerza Popular lidera, por ahora, la contienda.

Sin embargo, sobre las actas que vinieron de Argentina, el aspirante a la Presidencia del Perú de Juntos por el Perú señaló que estas no estaban lacradas en valijas diplomáticas. Bravo explicó que el citado método se usaba antes, caso contrario, ahora se solicita que un funcionario consular acompañe estas actas para que lleguen lo más pronto posible.

Además, el director de Comunidades Peruana en el Exterior, descartó que se hayan presentado interferencias de funcionarios consulares en los sufragios, hostigamientos a personeros, entre otro tipo de percances.

"No tenemos reportado nada. Yo he estado en contacto permanente con los personeros para los peruanos en el exterior y no nos han reportado sobre esta intimidación o algún incidente. Tenemos un centro de monitoreo que inauguró el canciller el día viernes y que ha estado permanentemente en contacto con nuestros consulados y en ningún caso nos han reportado", señaló.

Ausentismo en votaciones en Argentina

Hay que mencionar que, en Argentina hubo gran ausentismo. En dicho país se encontraban 145 mil peruanos registrados para acudir a las urnas y solo cumplieron su deber cívico 45 mil de ellos y no fueron 92 mil 556.

"En primera vuelta fueron a votar un porcentaje superior o sea ha habido ahí algún condicionante puede ser incluso de carácter político que ninguna de las fórmulas los satisface", opinó el embajador Pedro Bravo.

Añadió que le causó "desazón" y "llamó la atención" que hayan trascendidos que busquen eliminar o restringir el voto de los peruanos en el extranjero. "Los peruanos acá y en el exterior valemos lo mismo", resaltó.

Como vemos, el embajador Pedro Bravo descartó por completo que durante la segunda vuelta electoral en el extranjero se hayan presentado algún tipo de incidentes o irregularidades ya sea en electores, consulares o personeros.