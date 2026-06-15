Precio del dólar HOY en Perú: Así cotiza el tipo de cambio este lunes, 15 de junio

15/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Conocer el precio del dólar hoy en Perú, te permitirá tomar decisiones más informadas y detectar el mejor momento para comprar o vender esa divisa estadounidense en el país. Por ello, te revelamos a cuánto cotiza el tipo de cambio para este lunes 15 de junio.

¿Cuál es el precio del dólar hoy en Perú?

¿Qué candidato ocupará el sillón presidencial? Es una de las preguntas que se realiza la ciudadanía en las últimas horas en medio del avance del conteo de votos de la ONPE sobre la segunda vuelta electoral 2026. En medio de esa incertidumbre en la coyuntura política, los peruanos no dejan de lado el mantenerse informados también sobre cuál es el valor actual del dólar en el mercado cambiario peruano. ¿Subió o bajó?

Conocer el comportamiento de esa moneda extranjera es importante, ya que impacta tanto a la economía como la vida cotidiana, precisamente en quienes están pensando en invertir con el dólar en el país.

Así que para evitar pérdidas o afectaciones a tu bolsillo, recuerda siempre consultar páginas oficiales como la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), precisamente para la compra y venta de esta divisa en la jornada de la mañana de hoy, lunes 15 de junio, que te mostramos a continuación:

LUNES 15 DE JUNIO Precio del dólar en Perú HOY, 13 de junio: ¿A cuánto cotiza el tipo de cambio este sábado? Lee también COMPRA VENTA S/ 3.383 S/ 3.389

Recuerda que el valor del tipo de cambio que da a conocer no cambia durante los fines de semana y días feriados porque la entidad que fija los tipos de cambio no opera en esos días. Sin embargo, al observar el precio reflejado en el portal de la Sunat, se evidencia que el dólar tuvo una leve variación en comparación a los días jueves 11, viernes 12 y sábado 13 de junio cuyos precios eran los siguientes:

Jueves 11 de junio: Compra a S/3.400 - Venta a S/3.402.

Viernes 12 de junio : Compra a S/3.390 - Venta a S/3.394.

: Compra a - Venta a Sábado 13 de junio: Compra a S/3.383 - Venta a S/3.389.

Tipo de cambio del dólar paralelo hoy, 15 de junio

Recuerda que el precio del dólar varía en el país por diversos factores, entre ellos: la dinámica de oferta y demanda en el mercado, políticas de la Reserva Federal de EE. UU. (FED), incertidumbre política y económica, la intervención del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y precio de las commodities.

Es por ello, que, conocer el comportamiento de esa 'moneda verde' es esencial para anticiparse a los cambios en el costo de vida, la estabilidad financiera y la competitividad económica.

En ese marco, otro valor que debes tener en cuenta antes de comprar o vender el dólar es el tipo de cambio de la divisa en el mercado paralelo o casas de cambio en Perú, también conocido como el precio del dólar 'Ocoña' o de la 'calle'. Según el portal cuantoestaeldolar.pe, su cotización es la siguiente para este lunes:

Mercado paralelo (casas de cambio): Compra S/ 3.375 | Venta S/ 3.410.

Precio del dólar paralelo hoy, 15 de junio.

¿Dónde consultar el precio del dólar en Perú?

Finalmente, ten en cuenta que si deseas realizar operaciones de cambio de manera confiable con el dólar, se recomienda acudir a entidades reguladas y plataformas reconocidas como la Sunat, el BCRP, Banco de la Nación, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) o medios económicos como Bloomberg y Reuters.

Así que si piensas cuidar mejor tus finanzas, lo ideal es conocer primero cuál es el precio del dólar y el tipo de cambio para la compra y venta en la jornada de este lunes 15 de junio, según la Sunat y en el mercado paralelo.